Тръмп обяви естествения спътник на Земята за американски

Американският президент Доналд Тръмп публикува снимка на Луната в своята социална мрежа Truth Social с текст „Луната е наша“, като така поднови някогашното твърдение, че САЩ притежават естествения спътник на Земята.

Целенасочено или не, това твърдение нарушава Договора за космическото пространство от 1967 г., в който самите Щати са участвали и който е подписан от повече от 100 други държави. Въпросният договор изрично постановява, че космическото пространство и небесните тела не подлежат на национализация чрез претенции за суверенитет, ползване, окупация или по какъвто и да е друг начин.

Минути преди да отправи тези твърдения, Тръмп сподели изображения, които изглеждаха като генерирани от изкуствен интелект, на новите униформи на Космическите сили на САЩ в елегантен черен нюанс, като описа цветовата палитра като „космическо сиво, среднощно черно, сребристо сиво и сатенено черно“, допълнени със знаци на раменете и яката, и нашивки на ръкавите и колана. Изображенията веднага предизвикаха интерес и сравнения в интернет пространството с „Междузвездни войни“, като потребителите отбелязаха естетиката на „Имперския марш“ и „Имперската армия“.

В същата публикация беше включена и карта на Ню Мексико, на която „Мексико“ беше зачеркнато с червено и заменено с „Америка“. Не е ясно дали това е истинско предложение. Макар подобни публикации в социалните медии да служат като силно политическо послание, те нямат правната сила да променят действително имената или статуса на щатите.

Преименуването на географски обекти от страна на администрацията на Тръмп се превърна в често повтаряща се тема напоследък. На 27 август американският президент обяви от Овалния кабинет, че официално е подал документи за преименуването на езерото Онтарио на „Езеро Америка“ на фона на ескалиращия търговски спор с Канада.

Наименованието води началото си отпреди 400 години от думата Ontari'io на езика на племето Уендат (известно още като Хюрон-Уендат), която означава „езерото е красиво“ и е по-стара от двете държави.