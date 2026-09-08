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Извънредно! Полша вдигна изтребителите заради руските удари по Украйна

Полетите от и до Люблин бяха временно спрени заради активността на руската далекобойна авиация

Извънредно! Полша вдигна изтребителите заради руските удари по Украйна
Снимка: БТА
08 сеп 26 | 9:20
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Полша задейства военната си авиация заради поредната руска въздушна атака срещу Украйна.

Полските Военновъздушни сили започнаха превантивни операции във въздушното пространство на страната, след като Русия предприе нови ракетни и дронови удари по Украйна. Полското оперативно командване съобщи, че са задействани необходимите сили и средства, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радиолокационно разузнаване са приведени в повишена готовност.

Заради военната активност временно бяха преустановени полетите от и до летището в Люблин, съобщиха полските авиационни власти.

„Във връзка с непланирана военна активност, свързана с обезпечаването на безопасността на страната, летището е затворено“, заяви служител на Полската служба за въздушна навигация.

Летището се намира на около 90 километра от границата с Украйна. Първоначално беше съобщено, че прекъсването на полетите може да продължи няколко часа.

По-късно обаче работата на летището беше възобновена.

Полша реагира на руските удари

Мерките са предприети на фона на мащабна руска въздушна атака срещу Украйна. В Киев са били използвани дронове и ракети, включително балистични, като има загинали и ранени.

Полските власти подчертават, че операцията е превантивна и има за цел да гарантира сигурността на въздушното пространство, особено в районите, които се намират в близост до зоната на бойните действия.

Жителите на области в Югоизточна Полша са получили и официални предупреждения да следят ситуацията и съобщенията на властите, докато полската авиация е била във въздуха.

За момента няма данни за потвърдено нарушение на полското въздушно пространство при тази операция. Целта е била да бъде предотвратен евентуален риск, свързан с руските удари по съседна Украйна.

Ситуацията показва за пореден път колко директно войната в Украйна влияе върху сигурността и въздушния трафик на съседните държави от НАТО.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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