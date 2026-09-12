Извънредно! Полша вдигна изтребителите заради руските удари по Украйна
Полетите от и до Люблин бяха временно спрени заради активността на руската далекобойна авиация
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Полетите от и до Люблин бяха временно спрени заради активността на руската далекобойна авиация
23-годишна полицайка загина, а Москва съобщи за десетки унищожени апарати
Анкара подкрепя Украйна и също така полага усилия за прекратяване на войната по дипломатически път, каза президентът след срещата в Лвов
Лвов. Сградите на администрацията, прокуратурата и местната милиция са окупирани от антиправителствените демонстранти в Лвов, предаде BBC. Протестиращ...
Преговорите постигнаха само временно примирие в столицата