Терор в центъра на Лвов, дронове над Русия - войната удари и двете страни

Взривове в центъра на украинския град Лвов отнеха живота на 23-годишна полицайка и раниха най-малко 15 души през изминалата нощ, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Кметът на града определи случилото се като терористичен акт.

Почти по същото време руското министерство на отбраната обяви, че е свалило 86 украински дрона над руска територия, предаде ТАСС. Нощта се превърна в поредната ескалация от двете страни на фронтовата линия.

По информация на Лвовската областна прокуратура полицията е била повикана около 00:30 ч. във връзка с взлом в магазин в центъра на града, съобщава Укринформ. При пристигането на първия патрул е избухнала експлозия. Малко след това, когато на място е пристигнал втори полицейски екип, е последвал втори взрив. Загиналата служителка е била на 23 години.

„Очевидно става въпрос за терористичен акт“, заяви кметът на Лвов Андрий Садови във видео, публикувано в социалните мрежи. По думите му петнадесет души са получили медицинска помощ, като част от тях са в много тежко състояние. Властите разпространиха снимки на сграда с разбити витрини и сериозни материални щети в района на взрива.

Докато украинските власти разследваха експлозиите в Лвов, руското министерство на отбраната съобщи за масирана нощна атака с дронове срещу руска територия. По данни на ведомството средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински безпилотни апарата.

Най-много дронове - 29 - са били свалени над Белгородска област. Още 14 са унищожени над Саратовска област, по 11 над Воронежка и Смоленска област, 9 над Брянска област, 7 над Курска област и 3 над Калужска област. По един дрон е бил свален над Крим и над Московска област.

Събитията подчертават продължаващата интензивност на конфликта, при който както украински, така и руски територии остават под постоянна заплаха от взривове и въздушни атаки.

