Тръмп с нов ход за митата. Изненада всички

Доналд Тръмп обяви въвеждането на глобални мита, след като Върховния съд на САЩ постанови, че наложените по-рано тарифи са незаконни, пише Sky News.

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ в публикация в своята платформа Truth Social. От Белия дом уточниха, че таксата ще започне да се прилага от 24 февруари, макар да е възможно да бъде обект на нови правни оспорвания.

Законът, на който Тръмп се позова, за да въведе митата, ограничава действието им до 150 дни. Президентът обаче отхвърли въпросите относно това ограничение с думите: „Имаме право да правим почти каквото искаме“.

Решението на съда бе прието с мнозинство от шест гласа „за“ от общо девет съдии и представлява сериозен удар по водещ елемент от икономическата политика на Тръмп.

Произнасянето е по жалба, подадена от предприятия, засегнати от тарифите, както и от 12 щата, управлявани предимно от демократи. Жалбоподателите оспориха начина, по който президентът е въвел мащабните, специфични за отделните държави мита.

Тръмп определи решениет она съда за митата като „позор“.

Той заяви, че се „срамува“ от шестимата съдии, които са гласували срещу него, защото не са „имали смелостта да направят това, което е правилно“ за САЩ. Президентът ги нарече „глупаци и подмазвачи“, които са „много непатриотични и нелоялни към нашата Конституция“.

Трима от съдиите, обявили тарифите за незаконни, са републиканци, сред които Нийл Горсъч и Ейми Кони Барет, назначени по време на първия мандат на Тръмп.

Президентът благодари на тримата съдии, гласували в негова подкрепа, и заяви, че чуждите държави, „които ни ограбват от години“, сега „танцуват по улиците“.

Администрацията на Тръмп аргументира действията си със закон от 1977 г., който позволява на президента да регулира вноса при извънредни обстоятелства. Макар други президенти да са използвали този нормативен акт за налагане на санкции, Тръмп е първият държавен глава, който го прилага за въвеждане на вносни мита.

След решението на съда той заяви: „Днес ще подпиша заповед за налагане на 10% глобална тарифа съгласно раздел 122, надвишаваща вече начисляваните ни нормални тарифи.“

Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. позволява на президента да въведе „временна допълнителна такса за внос“ до 15% за срок до 150 дни, ако бъде установено наличие на „големи и сериозни“ дефицити по платежния баланс с цел предотвратяване на „неизбежно“ и „значително“ обезценяване на щатския долар на валутните пазари.

От Белия дом уточниха, че ще има редица изключения от новото мито, включително за някои селскостопански продукти като говеждо месо и домати, определени критични минерали, фармацевтични продукти, електроника и пътнически автомобили.

Правителството на Обединеното кралство заяви, че очаква „привилегированата му търговска позиция“ със САЩ да бъде запазена. В същото време, подобно на много други държави, Лондон изчаква да види „как решението ще се отрази на тарифите“.

Френският президент Еманюел Макрон реагира положително на съдебното решение и призова за спокойствие. „Добре е да има власт и противовес на властта в демокрациите“, заяви той пред репортери.

Япония и Тайван обявиха, че следят развитието на ситуацията, докато Китай към момента не е излязъл с официална реакция.

От 2 април миналата година — ден, определен от Тръмп като „Ден на освобождението“ — редица държави по света бяха засегнати от мита върху износа си за САЩ.

Тарифите бяха въведени с изпълнителна заповед на президента, който се позова на Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. Нормативният акт е предназначен за прилагане в условията на национална извънредна ситуация. Тръмп аргументира действията си с твърдението, че САЩ се намират в подобно положение заради търговския дефицит.

Същият закон беше използван за налагане на мита върху канадски, китайски и мексикански стоки и услуги, внасяни в САЩ, като обосновката за извънредната ситуация беше трафикът на фентанил към страната.

