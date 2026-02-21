Колко сериозна ще е блокадата на Ормузкия проток за световната търговия

Правителството на Иран заяви, че ще „се защити и ще отвърне както никога досега“, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп атакува страната, в случай че тя не се съгласи на споразумение за ограничаване на ядрената си програма. Една от възможностите за ответни мерки би била да се опита да блокира или ефективно да затвори Ормузкия проток.

Този тесен морски коридор в устието на Персийския залив обслужва около една четвърт от световната търговия с петрол по море.

Ако Иран ограничи достъпа на гигантските танкери, които превозват петрол и газ от Близкия изток към Китай, Европа, САЩ и други големи потребители на енергия, това би предизвикало рязък скок в цените на петрола и потенциално би дестабилизирало световната икономика, пише Bloomberg TV.

Напрежението между САЩ и Иран остава високо, въпреки че двете страни подновиха преговорите по ядрената програма. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Иран проведе военноморски учения в Ормузкия проток.

Въпреки че Иран заяви, че частично е затворил водния път по време на тези учения в средата на февруари, петролният пазар до голяма степен пренебрегна ограничената и временна мярка.

Значението на протока

С Иран на север и Обединените арабски емирства и Оман на юг, Ормузкият проток свързва Персийския залив с Индийския океан.

Той е от съществено значение за световната търговия с петрол. Повечето доставчици около Персийския залив нямат алтернативен морски маршрут за доставките си.

Според данни, събрани от Bloomberg, през 2025 г. танкерите са превозили около 16,7 милиона барела суров петрол и кондензат на ден през пролива. Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, ОАЕ и Иран превозват петрол през Ормуз, като по-голямата част от товарите им са предназначени за Азия.

Водният път е ключов и за пазара на втечнен природен газ. Близо една пета от световните доставки на втечнен природен газ – предимно от Катар – са преминали през този канал през миналата година.

Ормузкият проток е дълъг близо 161 км и е широк едва 34 км в най-тясната си част. Корабоплавателните коридори във всяка посока са широки само около 3 км.

Малката дълбочина на водния път прави корабите уязвими за мини, а близостта до сушата - особено до Иран - излага корабите на риск от атаки с брегови ракети или прихващане от патрулни лодки и хеликоптери.

