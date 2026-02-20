Ето как нарече Тръмп решението на Върховния съд за митата

Върховният съд на САЩ постанови, че американският президент Доналд Тръмп е превишил правомощията си при налагането на серията си от мита, които разтърсиха световната търговия.

Консервативното мнозинство във Върховния съд взе решението с 6 гласа „за“ срещу 3 „против“, като в мотивите се посочва, че Законът за международните икономически правомощия при извънредни ситуации „не упълномощава държавния глава да налага мита“.

Делото бе образувано по жалба на компании, засегнати от митата, както и на 12 американски щата, повечето управлявани от демократи, които оспориха безпрецедентното прилагане на закона.

По информация на източник, запознат с реакцията му, Тръмп е определил съдебния акт като „позор“, докато е присъствал на среща с губернатори.

Същият източник твърди, че държавният глава е заявил пред присъстващите, че разполага с резервен план. От Белия дом все още няма официално изявление.

