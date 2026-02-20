Рокада на върха в Кремъл. Знаков посланик в Турция

Кремъл даде ясен знак за стратегическото значение, което отдава на отношенията си с Анкара.

Президентът Владимир Путин направи днес рокада по върха на външното си министерство, като назначи заместник-министъра на външните работи Сергей Вершинин за нов посланик на страната в Турция, съобщи Anadolu Agency.

С втори указ Путин назначи като заместник-министър в Москва дългогодишния си посланик в Египет – Георгий Борисенко, което е поредно потвърждение, че Кремъл слага фокус в Близкия изток и подсилва кадрите си за ново влияние.

Назначението на Вершинин идва месеци след като бившият посланик в Турция Алексей Ерхов беше назначен за посланик в Ташкент.

Какво означава това назначение?

Вершинин е ветеран в дипломацията, дългогодишен заместник на Сергей Лавров, с огромен опит в Близкия изток и Северна Африка. Той е бил специален представител на руския външен министър за близкоизточното регулиране и е представлявал Русия в "Близкоизточната четворка".

Очаква се неговото назначение да създаде директна комуникация между Москва и Анкара по въпроси като Сирия, Либия и енергийните проекти.

Турските медии, включително Yeni Şafak и Türkiye Today, широко отразяват новината, като подчертават, че това е ход на Москва за укрепване на двустранните връзки в момент на сложна геополитическа обстановка и осигуряване на максимално подготвен и високопоставен представител в Турция, който да отговаря за регионалните конфликти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com