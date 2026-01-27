Тръмп звъни на Ердоган. Какво си казаха за Съвета за мир  

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди по телефона с американския лидер Доналд Тръмп ситуацията в Сирия, в ивицата Газа и работата на Съвета за мир.

То бе съобщено от офиса на турския лидер.

Лидерите обсъдиха и двустранните отношения между Турция и Съединените щати.

Турция отдава голямо значение на пълното изпълнение на споразумението за примирие и интеграция в Сирия и внимателно следи този процес в координация с американските и сирийските власти.

Ердоган заяви, че се надява на плодотворната работа на Съвета за мир за Газа и изрази увереност, че прекратяването на хуманитарната катастрофа в Газа и възстановяването на града ще проправят пътя към траен мир в нашия регион, се казва още в изявлението.

Президентите обсъждаха търговски отношения, по-специално, в отбранителната индустрия.

"По време на разговора Ердоган заяви, че страната му ще продължи да предприема стъпки за укрепване на сътрудничеството между Турция и Съединените щати и че развитието на отношенията във всички области е в интерес и на двете страни", се казва в изявлението.

По-рано Тръмп каза, че е говорил и с със сирийския президент за преходния период Ахмед ал-Шараа.

"Проведох прекрасен разговор с уважавания президент на Сирия. Всичко, свързано със Сирия и тази област, напредва много добре. Много сме доволни," заяви Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com