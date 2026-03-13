САЩ със смразяващо разкритие за Моджтаба Хаменей

Новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е ранен и вероятно обезобразен, заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като постави под въпрос възможностите на новия лидер да управлява Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От началото на офанзивата не са публикувани кадри с Хаменей. При първите удари бяха убити множество членове на семейството на новия лидер, включително баща му и съпругата му. Първото му изявление беше публикувано вчера, но прочетено от телевизионен водещ. В него Моджтаба Хаменей обещава да продължи блокирането на Ормузкия проток и призова съседните страни да затворят американските бази на своя територия, в противен случай рискуват Иран да нанесе удари по тях.

"Върховният лидер е ранен, вероятно обезобразен. Вчера той публикува изявление. Всъщност доста слабо изявление, но нямаше нито глас, нито видео. Беше писмено изявление", заяви Хегсет на пресконференция.

"Иран разполага с много камери и много диктофони. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв. Той е уплашен, ранен, бяга и му липсва легитимност."

Ирански официален представител съобщи в сряда, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да изпълнява задълженията си, след като държавната телевизия го описа като ранен във войната.

По време на брифинга Хегсет заяви, че САЩ няма да проявят милост във войната.

"Ние ще продължим да натискаме, да натискаме, да напредваме. Няма да има пощада, няма да има милост за нашия враг", каза Хегсет.

