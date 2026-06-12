Пробив в тайните преговори? Пакистан обяви напредък между САЩ и Иран

Дългоочакван сигнал за дипломатически пробив дойде от посредника в непреките контакти между Съединените щати и Иран. Пакистан обяви, че в разговорите между двете страни е постигнат напредък - новина, която засилва надеждите за деескалация на напрежението в Близкия изток.

След телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, пакистанският външен министър Исхак Дар заяви, че „двете страни приветстват напредъка, постигнат чрез постоянна дипломатическа работа“.

В официално изявление, публикувано в социалната мрежа „Екс“, се посочва още, че участниците в разговора „изразяват надеждата си тези усилия скоро да доведат до трайно разбирателство и мирно решение“.

Изявлението идва на фона на продължаващите опити за възстановяване на диалога между Вашингтон и Техеран след месеци на напрежение, военни заплахи и взаимни обвинения, които повишиха риска от по-широк конфликт в региона.

Пакистан в ролята на посредник

През последните седмици Пакистан се утвърди като един от основните канали за комуникация между САЩ и Иран. Според дипломатически източници именно чрез Исламабад се осъществяват непреките контакти между двете страни, които официално нямат пълноценни дипломатически отношения от десетилетия.

През април представители на Вашингтон и Техеран проведоха среща в пакистанската столица, определена от наблюдатели като важна стъпка към възстановяване на диалога.

Защо разговорите са толкова важни

Отношенията между САЩ и Иран остават сред най-сложните в международната политика. След излизането на Вашингтон от ядреното споразумение през 2018 г. напрежението между двете държави многократно ескалира, включително чрез взаимни военни удари, санкции и кризи около иранската ядрена програма.

Войната в Близкия изток и опасността от разширяване на конфликта превърнаха възстановяването на дипломатическите канали в приоритет за редица международни посредници. Именно затова информацията за напредък в разговорите се приема като една от най-обнадеждаващите новини от региона през последните седмици.

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