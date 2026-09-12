Пробив в тайните преговори? Пакистан обяви напредък между САЩ и Иран
Исламабад и Брюксел изразиха надежда за трайно разбирателство и мирно решение на напрежението в Близкия изток
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Исламабад и Брюксел изразиха надежда за трайно разбирателство и мирно решение на напрежението в Близкия изток
Абас Арагчи пристигна от Исламабад в Маскат
Докато Арагчи и Уиткоф сядат на масата на преговори в Исламабад, в Иран отново ехтят гърмежи
Американците летят за Пакинстан, една изненада
Нови посредници
Срещата ще е в Пакистан в четвъртък, съобщиха медии
Серена в Исламабад прие делегациите под безпрецедентна охрана и при блокирана столица
Военни кораби на САЩ минават, Иран заплашва да ги унищожи
Иранската делегация в Пакистан е от 71 души
Иранците пристигнаха, премиерът на Пакистан с обръщение към нацията
Има убити и ранени
Исламабад. Мощна експлозия на оживен пазар в пакистанската столица Исламабад уби най-малко 20 души, а над 100 са ранени. Взривът е направил кратер с д...
Исламабад. Бомбена експлозия в Пакистан е отне живота на 10 души. Сред загиналите има провинциален политик, предаде АФП. Атаката се е случила по врем...