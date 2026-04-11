Джей Ди Ванс кацна в Исламабад. Играта започва

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс току-що пристигна заедно с американската делегация в Исламабад, съобщи източник от авиацията пред Би Би Си.

По-късно днес той трябва да присъства на преговори с Иран, заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнър.

Ванс и екипът му от преговарящи тръгнаха от САЩ за Пакистан вчера и точно преди да си потегли, вицепрезидентът заяви пред репортери, че „очакваше с нетърпение преговорите“, но предупреди, че ако Иран „се опита да ни изиграе“, САЩ няма да бъдат отзивчиви.

Иранската делегация в Исламабад се състои от 71 души, включително преговарящи, експерти, медийни представители и служители по сигурността, съобщи в събота държавната медия Tasnim.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф ръководи делегацията, в която участва и външният министър Абас Арагчи, съобщава Tasnim.

„Предвид сложността и високата чувствителност на преговорите между Иран и Съединените щати, иранската делегация включва не само основните преговарящи, но и технически и експертни комисии за необходимите консултации“, се казва в съобщението.

Предложението на администрацията на Тръмп от 15 точки, което не е разкрито изцяло, включва ангажимент от страна на Иран да не притежава ядрени оръжия, предаване на силно обогатения уран, ограничения върху отбранителните способности на Техеран и повторно отваряне на Ормузкия проток.

Залогът е висок, а разликата между позициите на двете страни е голяма. Довеждането на двете страни до Исламабад беше първата пречка – тя няма да е последната.

