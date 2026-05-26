Небивала жега в Европа: 7 загинаха във Франция

Говорителят на френското правителство Мод Брежон съобщи днес за седем смъртни случая, сред които пет, причинени от удавяне. Te са свързани с горещата вълна, през която преминава Франция през последните няколко дни, предаде Франс прес.

"Това, което мога да ви кажа днес е, че са настъпили седем смъртни случая, свързани пряко или непряко с горещото време", заяви Брежон в ефира на канала Те Еф 1, като допълни, че ситуацията предстои да бъде доуточнена след края на горещата вълна.

Температурите остават необичайно високи във Франция. Осем департамента в западната част на страната са обявили оранжев код за опасно горещо време, което е безпрецедентно за месец май.

"Този следобед максималните температури ще достигнат от 33 до 36 градуса в департаментите, обявили оранжев код за опасно горещо време. В цяла Франция този ден се очертава да бъде още по-топъл, отколкото вчера", предупреди днес френската метеорологична служба.

Европа е обхваната от необичайна гореща вълна през май, която поставя температурни рекорди във Франция и Великобритания, а властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Асошиейтед прес.

Френската спортна министърка Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-и район на Париж. Според в. "Паризиен" мъжът е получил сърдечен удар, а екипите на пожарната не са успели да го реанимират.

Все още не е ясно дали смъртта е свързана с високите температури, но Ферари отбеляза възможна връзка, тъй като в Париж термометрите са достигнали 32 градуса. Тя подчерта, че спортните дейности при екстремна жега изискват "максимална бдителност".

В Лион местни медии съобщиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.

Великобритания също регистрира рекорд – 34,8 градуса в Кю Гардънс, Югозападен Лондон, което надминава предишния майски максимум от 32,8 градуса, поставен през 1922 г. и повторен през 1944 г. Британската Агенция за здравна сигурност издаде първото за годината "кехлибарено" здравно предупреждение за повишен риск от смъртни случаи сред възрастните хора в най-горещите часове.

Климатолози отбелязват, че необичайните и опасни метеорологични явления зачестяват в резултат на глобалното затопляне, като все по-често се проявяват в нетипични сезони и региони.

