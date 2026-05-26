Вълна от случаи на насилие над деца разтърси училищата в Париж

Училищен асистент ще се изправи пред съд в Париж във вторник по обвинения в сексуално посегателство над малки деца, за които се е грижил.

Това е поредният случай от мащабен скандал, който през последната година разтърси училищната система във френската столица. В Париж работят около 15 000 подобни служители, известни като animateurs – непедагогически кадри, които се грижат за децата извън учебните часове.

В момента текат разследвания в близо 100 детски ясли, градини и начални училища, където асистенти са обвинени в неподходящо, агресивно или сексуализирано поведение.

През лятото предстоят още три съдебни процеса по подобни случаи, а по четвърти се очаква присъда след заседание по-рано този месец. Очаква се да последват и нови дела.

Миналата седмица полицията задържа 16 души след акция в три училища в 7-и район на Париж. Срещу трима от тях вече са повдигнати обвинения за сексуално неприемливо поведение към деца.

Случаят, който влиза в съда във вторник, е свързан с началното училище „Алфонс Боден“ в 11-и район на Париж. Асистентът е обвинен, че е извършвал сексуални докосвания спрямо пет деца.

Баща на едно от децата разказва пред BBC, че през април 2025 г. започнал да забелязва странно поведение у четиригодишната си дъщеря, след като друг родител съобщил, че детето му е било тормозено.

„Жена ми изведе дъщеря ни в градината и я попита дали някой я е докосвал след занималня. Тя каза: „Да, Давид ме докосва и ме гушка“, разказва мъжът.

„Жена ми я помоли да покаже какво има предвид и дъщеря ни започна странно да я гали по гърба. Тогава разбрахме, че нещо не е наред.“

Скандалът е създал атмосфера на страх и недоверие сред родителите в Париж. Мнозина обвиняват кметството, което назначава асистентите, че първоначално не е взело сигналите насериозно.

Според организацията SOS-Périscolaire основният проблем е ниското качество на кадрите. Асистентите са слабо платени и често имат само базов сертификат за работа с деца. Понякога заради недостиг на персонал дори това изискване отпада.

Елизабет Гутман, основател на организацията, казва, че тя е била създадена през 2021 г. заради зачестилите истории сред родители за подигравки, тормоз и други форми на насилие от страна на асистенти.

Тя разказва и за случай в училище в 16-и район, където четирима асистенти организирали „боен клуб“ между деца, докато останалите викали: „Удари го!“.

Новият кмет на Париж Еманюел Грегоар обеща реформа в системата за подбор и обучение, като ще бъдат отделени 20 милиона евро за обучение и контрол. Той обяви още, че асистентите ще бъдат автоматично отстранявани още при първи сигнал. От началото на годината близо 80 души вече са били временно отстранени.

Самите асистенти обаче твърдят, че са станали жертва на масово подозрение и дискриминация заради скандала. Миналата седмица те организираха стачка с искане за повече признание и инвестиции в професията.

„Родителите, така да се каже, взеха властта в училищата и започнаха да подават сигнали. Но не всичко, което се твърди, непременно е вярно“, заяви Карла Боне от синдиката FO.

Друг асистент – Реми – твърди, че кметството вече не защитава служителите си.

„Днес, ако работиш с деца, могат да те обвинят в абсолютно всичко за секунди“, казва той.

Според родителската организация FCPE проблемът е системен.

„Когато имаш система, в която служителите не са добре платени, обучени или контролирани, а няма и ясни механизми за подаване на сигнали, не е изненадващо, че нещата излизат извън контрол“, коментира Грегоар Енсел.

Макар скандалът да е концентриран основно в Париж, активисти предупреждават, че подобни проблеми съществуват в цяла Франция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com