Тръмп даде на Иран „5 до 7 дни". Ето по кое правило вървят преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всяка сделка с Иран, постигната от неговата администрация, ще бъде „добра и правилна“, като рязко я противопостави на ядреното споразумение от ерата на Барак Обама.

„Ако сключа сделка с Иран, тя ще бъде добра и правилна, а не като тази на Обама, която даде на Иран огромни количества ПАРИ и ясен, открит път към ядрено оръжие“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

„Нашата сделка е точно обратното, но никой не я е виждал и никой не знае каква е. Тя дори още не е напълно договорена“, добави той.

Тръмп отправи и удар към критиците си, като заяви: „Не слушайте загубеняците, които критикуват нещо, за което не знаят абсолютно нищо.“

Американският президент подчерта още, че „за разлика от хората преди мен, които трябваше да решат този проблем преди много години, аз не сключвам лоши сделки“.

Рамково споразумение с Иран е било „95% готово“ към неделя, твърдят американски представители пред Fox News, въпреки че преговарящите все още спорят по формулировките около ядрените запаси на Техеран и Ормузкия проток.

„Няма да капитулираме. Все още не сме стигнали до сделка. Няма да подпишем споразумение днес или утре“, заявява представител на администрацията.

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е склонен да даде на Иран „5, 6 или 7 дни“, за да бъде финализирано споразумението.

Източникът потвърждава, че преговорите се водят по принципа „No Dust, No Dollars“ („Нито прах, нито долари“), като според него Иран вече е приел рамката „по принцип“, а преговорите са „95% завършени“.

„Имаме сделка за ядрените запаси и Ормузкия проток, но все още договаряме езика“, посочва представителят, като отново подчертава подхода на администрацията.

Според Вашингтон евентуално споразумение би могло едновременно да намали разходите за американците и да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

„Със сигурност няма да сключим лоша сделка. Имаме и други възможности и можем да подновим военните удари, ако не бъде постигнато споразумение“, предупреждава още американският представител.

Междувременно Тръмп е инструктирал преговарящите „да не бързат със сделката“ и е подчертал, че „времето е на наша страна“.

Още в събота американският президент заяви, че споразумението с Иран, което той определя като „меморандум за разбирателство“, вече е било „до голяма степен договорено“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com