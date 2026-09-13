Тръмп с ново решение за Иран
Цената нва петрола тръгна надолу
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Цената нва петрола тръгна надолу
Анализатори смятат, че всеки от възможните пътища крие огромни рискове – както за страната, така и за световната икономика
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
САЩ обсъжда удар по тайния ядрен комплекс „Пикакс“, превземане на острови и още по-мощна въздушна кампания
Регистрира се и движение и в тунели
Израел ще продължи да защитава своята сигурност и своите граждани с всички необходими средства“, подчерта Нетаняху
Въпреки дипломатическия напредък напрежението в региона остава високо
САЩ готвят гигантски фонд за възстановяването на Иран
Ето какво се знае за ядрената програма на Техеран
Анализ на CNN разкрива ключови моменти в преговорите
Президентът каза, че не сключва лоши сделки
За първи път го споменава
Техеран отхвърля исканията на Тръмп и поставя условия преди среща лице в лице
Притежава над 400 кг уран, обогатен до 60% чистота
Мораториумът върху обогатяването на уран остава ключова пречка пред споразумението
Преговорите продължават, но разминаванията остават дълбоки
Санкциите остават основният препъникамък в преговорите със САЩ
Иран твърди, че е платил „твърде висока цена“, за да се откаже от обогатяването на уран
Вашингтон и европейските столици настояват за нова сделка, Москва и Пекин оспорват решението
Вчера и Иран направи някои признания за щетите след американската атака