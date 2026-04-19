Иран отряза САЩ. Отказва нови преговори и ядрен компромис

Иран отказва да започне нов кръг преки преговори със Съединените щати, докато Вашингтон не се откаже от „максималистичните“ си искания по ключови въпроси. Това заяви заместник-министърът на външните работи Саид Хатибзаде в интервю за Асошиейтед прес по време на дипломатически форум в Анталия.

Техеран категорично отхвърля и възможността да предаде обогатения си уран на САЩ, въпреки публичните изявления на Доналд Тръмп. Ситуацията показва задълбочаваща се криза в отношенията между двете страни и блокиране на дипломатическия процес.

Отказ за компромис по ядрената програма

„Никакъв обогатен материал няма да бъде изпращан в Съединените щати“, заяви Хатибзаде и определи подобно искане като „неприемливо начало“. По думите му Иран е готов да обсъжда притесненията на другата страна, но няма да приеме условия, които счита за предварително изключени.

Изказването е пряк отговор на твърденията на Тръмп, че САЩ ще „влязат и ще вземат целия ядрен прах“, визирайки запасите от обогатен уран, намиращи се в засегнати от удари съоръжения.

Преговори има, но без пробив

Иранският дипломат потвърди, че между двете страни има обмен на послания, но подчерта, че условията за директна среща все още не са налице. Според него САЩ продължават да настояват за прекомерни отстъпки, което блокира напредъка.

Техеран настоява първо да бъде договорено рамково споразумение, което да очертае основните параметри на бъдещите разговори, преди да се премине към срещи лице в лице.

Санкции и „икономически натиск“

Една от основните пречки остават американските санкции. Хатибзаде ги определи като „незаконни едностранни мерки“ и дори като форма на икономически натиск, насочен срещу иранското общество.

Според него Вашингтон трябва да отговори на тези опасения, ако иска реален напредък в диалога. Темата за санкциите остава ключова за всяко бъдещо споразумение.

Регионално напрежение и заплахи

Иран предупреди, че ще реагира твърдо при нови атаки от страна на Израел, включително в Ливан, въпреки обявеното примирие. „Нямаме друг избор, освен да спрем агресорите веднъж завинаги“, заяви Хатибзаде.

В същото време Тръмп обяви, че САЩ са забранили на Израел да извършва нови нападения в Ливан, но уточни, че това не се отнася до действия за самозащита.

Ормузкият проток като ключов фактор

Напрежението около Ормузкия проток остава централен елемент в конфликта. След серия от удари в Бейрут Иран обяви временно затваряне на стратегическия воден път, който по-късно бе отворен отново след примирие в Ливан.

Хатибзаде подчерта, че страната му е действала добросъвестно, като е приела прекратяване на огъня и е настоявала то да обхване всички държави в региона. Той обвини другата страна, че е нарушила тези договорености.

В рамките на бъдещите преговори се обсъжда нов протокол за сигурността на протока, който според Техеран трябва да гарантира безопасно преминаване на цивилни кораби.

Неясен изход от кризата

САЩ вече предупредиха, че ще запазят блокадата в района и ще възобновят военните действия, ако не бъде постигнато споразумение с Иран. Това поставя под въпрос възможността за бързо дипломатическо решение и засилва риска от нова ескалация.

