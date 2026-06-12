Вашингтон реже самолети и кораби за НАТО, Европа остава под натиск

САЩ планира значително да намали броя на самолетите и военноморските сили, които предоставя за операции на НАТО в Европа, предаде Ройтерс. Според публикация в „Ню Йорк Таймс“ подобна стъпка може да ограничи възможностите на алианса за далекобойни удари, въздушно наблюдение и разузнаване.

Планът идва в момент, в който Вашингтон засилва натиска върху европейските съюзници да поемат по-голяма част от тежестта за собствената си сигурност. Ако бъде приложено в пълен мащаб, съкращаването ще постави Европа пред болезнен въпрос - колко бързо може да компенсира американски способности, на които НАТО разчита от десетилетия.

Удар по въздушната мощ на алианса

Планът предвижда броят на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на НАТО, да бъде намален от около 150 на 100. Това не е просто счетоводно съкращение, а потенциално отслабване на част от въздушната мощ, която алиансът използва за възпиране, патрулиране и готовност при криза.

Още по-чувствително е предвиденото намаляване на самолетите за морско патрулиране и разузнаване - от 26 на 15. Такива машини са ключови за наблюдение на морски маршрути, подводна активност и движение на сили в стратегически райони. Намаляването им би ограничило способността на НАТО да следи навреме рискове по фланговете си.

Изтегляне на всички въздушни цистерни

Най-тревожният детайл в плана е изтеглянето на всички 8 самолета цистерни за въздушно презареждане, предоставяни досега за европейски мисии. Тези машини са жизненоважни за удължаване на обсега на изтребители, бомбардировачи и разузнавателни самолети.

Без тях въздушните операции стават по-ограничени, по-кратки и по-зависими от базите на земята. За Европа това означава, че не става дума само за по-малко самолети, а за по-малка способност те да действат дълго и далеч при напрежение или военна криза.

Под въпрос са подводница, самолетоносач и бомбардировачи

Вашингтон обмисля и изтеглянето на подводница с ракетно въоръжение, самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби и авиационни средства. Това би засегнало не само въздушното, но и морското измерение на американския принос към европейската отбрана.

Възможно е също една от двете групи стратегически бомбардировачи, предназначени за европейската отбрана, да бъде пренасочена към други региони. Подобна промяна би изпратила ясен сигнал, че САЩ пренареждат военните си приоритети и очакват Европа да запълва все повече празнини сама.

Вашингтон говори за оптимизация

Миналата седмица Европейското командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че ще оптимизира приноса си към модела на силите на НАТО, без да дава повече подробности. Формулировката звучи технически, но зад нея може да стои сериозно пренареждане на американското военно присъствие в Европа.

Точно това прави новината тревожна за европейските столици. Ако „оптимизация“ означава по-малко изтребители, по-малко разузнаване, по-малко морска мощ и никакви въздушни цистерни, НАТО ще трябва да преразгледа част от плановете си за бърза реакция и възпиране.

Натискът на Тръмп към Европа

Информацията идва на фона на продължаващия натиск от администрацията на Доналд Тръмп върху европейските съюзници да увеличат военните си разходи. Вашингтон нееднократно е обвинявал европейските държави, че разчитат прекомерно на американската защита.

Тръмп настоява членовете на НАТО да отделят поне 3,5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. В този контекст евентуалното съкращаване на американските сили изглежда и като военен сигнал, и като политически натиск - Европа трябва да плаща повече, да купува повече способности и да поема по-голям риск.

Европа пред тежка сметка

За НАТО подобен план би бил повече от вътрешно американско решение. Той би засегнал общата способност на алианса да действа бързо, да наблюдава заплахи, да нанася удари от разстояние и да поддържа операции в дълбочина.

Най-големият риск е времевият - Европа може да увеличи бюджетите си, но не може за месеци да построи липсващи самолети, да обучи екипажи, да създаде нови способности за презареждане във въздуха или да замени американския разузнавателен капацитет. Затова евентуалното орязване идва като студено предупреждение - зависимостта от САЩ вече не е само политически спор, а реален военен проблем за европейската сигурност.

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