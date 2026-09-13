Всичко за Военноморски Сили

Следете всички новини, анализи и коментари за Военноморски Сили. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Свят
Някой се е опитал да хакне Военноморските сили на САЩ, подарявайки хакнати часовници на военните

Някой се е опитал да хакне Военноморските сили на САЩ, подарявайки хакнати часовници на военните

Според CNN, часовниците имат злонамерен предварително инсталиран софтуер, който дава достъп до съхраняваните данни, включително банкова информация, ко...

26 юни | 22:31
0 коментара
4610