Получаваме минни ловци, купуваме "Страйкър"-и
Решението взе парламентът
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Решението взе парламентът
По-рано тази сутрин останки от руски дрон-примамка бяха открити на плажа край Кранево
Участие взе и президентът Илияна Йотова
Според „Ню Йорк Таймс“ промяната може да отслаби далекобойните удари, въздушното наблюдение и разузнаването на алианса
Бяха спасени двама души
40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Берлин проучва варианти за разполагане на сили на фона на ескалацията
Руското министерство на отбраната публикува кадри от тест на нов морски дрон-камикадзе
Поздравени бяха младите офицери
Биографията ѝ изобилства с интересни факти
Според CNN, часовниците имат злонамерен предварително инсталиран софтуер, който дава достъп до съхраняваните данни, включително банкова информация, ко...
Областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова е поискала съдействие
Спортният министър честити празника на храбростта и българската армия
Евакуираха индонезиеца с една от новите бързоходни патрулни лодки
София. Военноморските сили честват 135 години от своето създаване. Днес е кулминацията на тържествата. Точната дата на основаването на Военноморските...
Добрич. В рамките на Лятната музикална програма на открито - в парка на Добрич, организирана от общината в сряда вечерта от 18 часа ще свири Представи...
Варна. Деветдесет и девет военнослужещи от Военноморските сили и 83 курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" се включиха днес, 22 юни, от 08.30 ч. в разчист...
Вашингтон. От военноморското командване на САЩ временно са отстранили от длъжност двама високопоставени офицери, които са заподозряни в участие в маща...
Варна. Хиляди варненци и гости на града имаха уникалната възможност да се качат на борда и да разгледат на празника на Военноморските сили три бойн...