Кой герой от Топ Гън сте, според зодията

40 години след първоначалната премиера е очевидно, че светът не е загубил любовта си към „Топ Гън“ .



Екшън филмът дебютира на 16 май 1986 г. с участието на Том Круз в ролята на Маверик, импулсивен пилот в Училището за изтребително оръжие на ВМС на САЩ, който се научава да се доверява на инстинктите си и да бъде послушен член на екипа, пише "People".

Продължението от 2022 г., „ Топ Гън: Маверик “, беше аплодиран от критиката хит, подобно на предшественика си. В резултат на това скандалният цитат от оригиналния филм „Чувствам нуждата... нуждата от скорост!“ отново придоби смисъл и господство в интернет. Нещо повече, предстои ни още една част от поредицата. Само преди месец Paramount Pictures потвърди, че студиото работи по „Топ Гън 3“. Докато отбелязваме годишнината на „Топ Гън “, трябва да почетем актьорите, които го направиха епичен. Том Круз, Вал Килмър, Антъни Едуардс, Мег Райън , Том Скерит, Тим Робинс, Кели Макгилис и Джеймс Толкан, сред други невероятни актьори, демонстрират своите божествени таланти и отдаденост на развитието на героите, отвеждайки ни на едно несравнимо пътешествие във вселената на военноморската авиация.

Овен: Лейтенант Пийт „Маверик“ Мичъл

От момента, в който срещаме Маверик, става очевидно, че той е огнен дух като Овен. Със страстта си към авиацията, неподчинението си на критиките от страна на властите и очарователната си личност, пълна с пищност, не е чудно, че Маверик смята себе си за един от най-добрите пилоти - защото той Е такъв! Това чувство се съчетава с желанието на Овен да печели във всички области на живота.

Телец: Лейтенант-командир Рик „Джестър“ Хедърли





Майкъл Айрънсайд в „Топ Гън“.

Джестър служи под командването на Стингър и е находчив колега, който винаги поставя работата на първо място, действайки с практичен, обективен и бистър ум. Телците са известни със своето старание и способност да се фокусират върху текущия проект. В този случай бъдещето на пилотите и страната зависи от неговото решение и експертиза, които той внася в стаята.

Близнаци: лейтенант Бил "Кугър" Кортел

Джон Стокуел в „Топ Гън“.

За Кугър е трудно да се справи с напрежението; той изпитва силно безпокойство в момента и подава оставка от позицията си, оставяйки място на Айсмен и Маверик да се развиват. Близнаците нямат проблем да изоставят една мечта и да работят за друга, ако не им се получава, благодарение на променливата адаптивност на въздушните знаци. Една врата се затваря, а друга се отваря.

Рак: Карол Брадшоу

Мег Райън в „Топ Гън“.

Карол е съпругата на Гус, която неочаквано става вдовица и самотен родител. Емоциите ѝ са нестабилни, защото разбираемо преживява много от загубата на съпруга си, с когото безмерно се обичат. Тъй като е семейно ориентирана, е логично да е Рак, защото водният знак се свързва с дома и домакинските дела.

Лъв: Айсмен Казански

Вал Килмър в „Топ Гън“.

В началото Айсмен изглежда като противник на Маверик заради арогантното си поведение. Под напрежение се държи сдържано и хладнокръвно; подобно на Лъв. Под повърхността и в основата си той е добросърдечен човек, като Лъва, който става съюзник на Маверик в края на филма.

Дева: Лейтенант Маркъс Уилямс

Кларънс Гилярд-младши в „Топ Гън“.

Честно казано, Съндаун се появява в живота на Маверик, след като Гуус умира при инцидент, така че той поема основната тежест на гнева и разочарованието му (не е извинително поведение, но Маверик заслужава малко снизхождение). Въпреки че Съндаун в крайна сметка напуска позицията си, работейки с Маверик, той разбира, че лейтенантът преминава през нещо дълбоко лично. Девите са търпеливи, мили и мъдри като Съндаун.

Мърлин - дипломатичната Везна

Тим Робинс в „Топ Гън“.

Сам 'Мърлин' Уелс първоначално е партньор на Кугър, преди съдбата да го отведе до Маверик след трагичната загуба на Гуус. Именно начинът, по който Мърлин преминава от едно партньорство към друго, без да влиза в конфликти и без да търси излишна драма, го прави типична Везна.

Той е дипломатичен, уравновесен и умее да работи с различни характери — нещо, в което Везните са истински майстори. Мърлин уважава Маверик, не се опитва да открадне вниманието и винаги действа като стабилна подкрепа в сянка. Точно това го превръща в един от най-недооценените, но важни герои в „Топ Гън“.

Стингър – Скорпионът, от когото всички настръхват

Джеймс Толкан в „Топ Гън“.

Командир Майк 'Стингър' Меткалф не е човек, който говори излишно. Когато го прави обаче, думите му режат като бръснач. Да, забележките му към Маверик често звучат сурово, но зад тях стои желание да го приземи навреме и да му покаже, че егото може да бъде по-опасно и от вражески изтребител.

Точно тук личи енергията на Скорпиона. Хората от тази зодия умеят да „ужилят“ само с поглед или едно изречение, но обикновено го правят с цел — да разкрият истината, колкото и неудобна да е тя. Стингър не търпи самозабравяне, а интуитивно усеща кога Маверик прекрачва границата.

Затова и прозвището му пасва идеално. Под твърдата фасада стои човек, който иска най-доброто за пилотите си, дори ако трябва да ги разтърси болезнено, за да го постигне.

Вайпър – мъдрият Козирог зад кулисите

Том Скерит в „Топ Гън“.

Майк 'Вайпър' Меткалф е човекът, който не крещи, не драматизира и не се опитва постоянно да контролира Маверик. Вместо това той действа като истински ментор — наблюдава от дистанция, намесва се в точния момент и оставя ученика си сам да научи трудните уроци.

Точно затова Вайпър носи типичната енергия на Козирога. Представителите на тази зодия често са строги, дисциплинирани и изключително мъдри водачи. Те не дават всичко наготово, а вярват, че човек трябва сам да премине през грешките си, за да израсне истински.

Вайпър вижда потенциала на Маверик дори когато останалите виждат само проблемен пилот с огромно его. И макар понякога Маверик да избухва импулсивно, Вайпър остава спокойният глас зад сцената — човекът, който му подава правилната посока точно когато е на път да изгуби контрол.

Шарлот „Чарли“ Блекууд – свободолюбивият Водолей

Кели Макгилис в „Топ Гън“.

Шарлот 'Чарли' Блекууд не е военен пилот, но присъствието ѝ в академията е повече от осезаемо. Като цивилен инструктор тя влиза в свят, доминиран от мъжко его и строги правила, без изобщо да се опитва да се впише насила. Именно тази независимост я прави типичен Водолей.

Чарли не казва това, което хората искат да чуят, а това, което трябва да чуят. Тя няма проблем да постави Маверик на мястото му, когато прекалява, дори ако това го ядосва. Вместо да се впечатлява от славата и самочувствието му, тя вижда слабостите му ясно и директно му ги показва.

Точно така действат и Водолеите — водени от идеята за по-голямото добро, а не от желанието да бъдат харесвани. Чарли е интелигентна, свободомислеща и достатъчно смела да върви срещу течението, което я превръща в една от най-силните личности в „Топ Гън“.

Гуус – чувствителната душа на Рибите

Ник 'Гуус' Брадшоу е не просто партньор на Маверик във въздуха, а човекът, който винаги стои до него и на земята. Най-добрият приятел, верният „уингмен“ и емоционалната опора в хаоса около импулсивния пилот.

Точно затова Гуус носи енергията на Рибите. Представителите на тази зодия са състрадателни, интуитивни и готови да подкрепят хората, които обичат, дори когато самите те остават на заден план. Гуус непрекъснато дава съвети на Маверик, успокоява го и му помага да намери посока, когато емоциите му започнат да вземат превес.

Неговата отдаденост е безусловна. Гуус никога не се съревновава с Маверик и не се опитва да блести повече от него — той просто вярва в приятеля си до край. А именно тази топлина, емпатия и човечност го превръщат в едно от най-обичаните лица в „Топ Гън“.



