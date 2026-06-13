Кой герой от Топ Гън сте, според зодията
40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
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40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Първи кадри от нов филм показаха цифрова версия на актьора, Холивуд отново е изправен пред голям дебат
Звездата почина на 65 години през април 2025 г.
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Здравословното състояние на актьора през последните години беше лошо
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Холивудската икона почина от пневмония в Лос Анджелис във вторник
Преди 10 години той беше диагностициран с рак
Победил тежката болест, 61-годишният актьор показва себе си в нов документален филм
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Актьорът иска да е най-възрастния практикуващ артист на Земята
Сред бившите изгори на актьора са Анджелина Джоли, Шер, Синди Крофорд
След дълго отсъствие от екрана, актьорът се завръща с роля в „Топ Гън“