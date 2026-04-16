Вал Килмър се завръща от отвъдното чрез изкуствен интелект

Първи кадри с покойния американски актьор Вал Килмър, пресъздаден чрез изкуствен интелект, бяха представени в Лас Вегас и предизвикаха силен отзвук в киноиндустрията, съобщи Франс прес.

Млада дигитална версия на актьора се появява в трейлъра на филма "As Deep as the Grave". Проектът е реализиран със съгласието на семейството му. Очаква се появата му отново на екран да отприщи сериозни дебати за ролята на технологиите в Холивуд.

В трейлъра цифровият Килмър се обръща към друг герой със думите: "Не се страхувай от мъртвите и не се страхувай от мен." Кадрите бяха показани за първи път на CinemaCon - годишната конференция, на която големите студиа представят предстоящите си заглавия пред собствениците на киносалони.

Филмът "As Deep as the Grave" е историческа драма, която проследява живота на пионерите в археологията Ан и Ърл Морис. Именно на Ърл Морис някои изследователи приписват вдъхновението за създаването на легендарния образ на Индиана Джоунс. В оригиналната концепция Вал Килмър е бил избран да изиграе ролята на католически свещеник още преди пандемията от коронавирус.

Здравословни проблеми, включително тежката му битка с рак, принудиха актьора да се оттегли от проекта. След последвалите забавяния братята Вурхийс - режисьор и продуцент на филма - решават да се върнат към идеята, този път използвайки напредъка в технологиите за изкуствен интелект.

Килмър, запомнен с емблематичните си роли в "Топ Гън", "Батман завинаги" и "The Doors", почина от пневмония през април 2025 година на 65-годишна възраст. Новият проект не само връща неговия образ на екрана, но и поставя въпроса докъде може да стигне киното в пресъздаването на актьори след смъртта им.

Използването на изкуствен интелект остава една от най-спорните теми в развлекателната индустрия. То беше в центъра на мащабните стачки в Холивуд през 2023 година, когато актьори и сценаристи предупредиха, че неконтролираната употреба на технологията може да застраши професиите им.

