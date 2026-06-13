Звезда от HBO в наш филм, играе и Бахаров
Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Филм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
Режисьорът и сценаристът са сред най-успешните напоследък
Големи актьори често не могат да са добри режисьори
Първи кадри от нов филм показаха цифрова версия на актьора, Холивуд отново е изправен пред голям дебат
Лентата ще разгледа най-интимните моменти от живота му
Снима нов филм
Изкуството изчезва когато капиталът е движеща сила
Какво се случва с Ариана Гранде
Нов филм за подводницата “Титан”
Предстои да излезе новият филм на легендарния актьор
Историята в „Малките неща“ е криминална
Антонио Бандерас ще изиграе Джани Версаче в биографичен филм за световния дизайнер. Актьорът, който сам стана стилист, ще обедини сили с режисьора нос...
Рая Пеева вече е толкова пристрастена към Леа Иванова, че въобще и не мисли да я извади от душата си. Изгряващата актриса се превърна в голямата певиц...
"Малкият остров" разказва за градче в Южна Испания през 1980 г., чийто спокоен живот е разтърсен от серия брутални убийства на млади момичета. Двама о...
Номинираните за "Оскар" обядваха в "Бевърли Хилтън", защитиха наградите от упреци Ди Каприо е фаворитът на букмейкърите за златната статуетка, разхож...
Двете мацки в екшън сцена от филма
Блейк Лайвли остава винаги млада в първата си главна роля в лентата "Вечната Аделайн". Случва се след тежък пътен инцидент, когато е на 29. В продълже...
Руси Чанев в ролята на режисьора Тодор Черкезов