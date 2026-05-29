Звезда от HBO в наш филм, играе и Бахаров

В ход са снимките на новия пълнометражен игрален филм „Деконструкция“, чийто копродуцент е Българската национална телевизия. Режисьор е Павел Г. Веснаков, който е и съсценарист заедно със Симеон Венциславов, оператор е Орлин Руевски. В главните роли са Захари Бахаров, Христина Апостолова и младият Алекс Маринов, който зрителите на БНТ познават от участието му в детския коледен игрален филм „Заведи ме вкъщи“, продукция на обществената телевизия.

В актьорския състав на „Деконструкция“ са още Михаил Мутафов, Надя Дердерян, Константин Трендафилов, Иван Стаменов и др. Специално участие има и италианската звезда Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ по едноименния бестселър на Елена Феранте.

Филмът събира отново режисьора Павел Г. Веснаков и Захари Бахаров след сериала на БНТ „Денят на бащата“.

„Деконструкция“ е международна копродукция между „Ред Карпет“ (България) и dispàrte (Италия), с копродуцентското участие на Българската национална телевизия. Филмът се реализира с финансовата подкрепа на ИА „Национален филмов център“, Министерството на културата на Италия, програма „Творческа Европа – МЕДИА“ и фонда „Евроимаж“. Снимките се осъществяват със съдействието на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, която заедно с живописните си околности предоставя изключително въздействащ декор за продукцията.

Астрофизиците Ангел и Марина от години живеят в изолация в астрономическата обсерватория в Рожен, погълнати от скръбта по починалия им син Теодор. Принудени да напуснат Обсерваторията заради навлизането на изкуствен интелект, двамата родители осъзнават, че прошката е единственият начин да намерят покой, докато пазят спомена за сина си жив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com