Звезда от HBO в наш филм, играе и Бахаров
Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
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Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
Много тежка оценка за протестиращите даде актьорът
Открит е на пейка в Бургас
Актьорът е с година ефективна присъда
Явор Гърдев режисира с кеф емблематичната пиеса на великия Чехов Крикор Азарян се завърна в НДК. Театърът, който носи името на Учителя, вдигна завеса...
Звездата от "Под прикритие" отново беше на снимки с Жан-Клод ван Дам