Преди готвене на боба използвайте метода 60/10. Омеква само за час

Бобът е една от онези храни, които често изискват предварително планиране. Обичайният съвет е зърната да се накиснат от предната вечер, за да омекнат по-бързо на следващия ден. Ако сте пропуснали тази стъпка, това обаче не означава, че трябва да се отказвате от ястието. Има лесен метод с кратко предварително кипване, смяна на водата и последващо варене, който може да съкрати чакането до около час.

Как работи бързият метод

Необходими са 500 г боб, около 3 литра вода, 2 чаени лъжички майорана, 1 чаена лъжичка любима подправка, 1 чаена лъжичка натрошен дафинов лист, половин чаена лъжичка смлян бахар и сол.

Първо измийте добре боба и го сложете в достатъчно голяма тенджера. Налейте вода, така че да го покрива с няколко сантиметра. Оставете да заври и варете около 10 минути, като при необходимост отстранявате пяната от повърхността.

След 10 минути сменете водата

След първото кипване отцедете боба в гевгир и го върнете в тенджерата. Залейте го с прясна вряща вода и добавете подправките без солта.

Намалете котлона до умерена степен и оставете да къкри около един час. Ако водата се изпарява прекалено бързо, доливайте само гореща или вряща вода, така че зърната да останат покрити.

Около 10 минути преди края опитайте няколко зърна. Ако са напълно меки, бобът е готов. Ако все още са твърди в средата, продължете варенето, докато достигнат желаната консистенция.

Солта идва накрая

Когато бобът вече е почти готов, добавете солта и го оставете още около 5 минути на слаб огън. След това можете да го отцедите и да го използвате за супа, яхния, салата, гарнитура или сос.

Посоченият един час е ориентировъчен. Различните сортове се сваряват с различна скорост, а боб, който е стоял дълго време на сухо, може да изисква повече време. Затова най-сигурният ориентир остава самото зърно - то трябва да е меко докрай.

Не всеки боб става точно за 60 минути

Методът е удобен, когато няма време за 8-12 часа накисване, но не е магическа формула. Възрастта и сортът на боба, твърдостта на водата и температурата на варене могат осезаемо да променят необходимото време.

И още нещо важно - бобът трябва да бъде добре сварен. Не го консумирайте полусуров или твърд в средата. След като омекне напълно, вече можете спокойно да го превърнете в любимото ястие, без да сте започнали подготовката още предната вечер.