Един прост трик прави ориза пухкав и апетитен
Измиване, малко мазнина и никакво бъркане по време на варенето дават най-добър резултат
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Измиване, малко мазнина и никакво бъркане по време на варенето дават най-добър резултат
Дизайнерите посочват кои плочки, шарки и решения губят позиции и с какво да бъдат сменени
Те са лесни за приготвяне дори за обикновено домашно хапване
Тайната е в доброто измиване, малко лимонов сок и едно важно правило по време на варенето
Няколко минути под студена вода могат да спасят текстурата, но при две любими ястия правилото се обръща
Редът може напълно да промени вкуса, аромата и текстурата на ястието
Опитни готвачи разчитат на други съставки за по-сочна вътрешност, добра форма и апетитна коричка
Някои методи помагат да се запазят повече витамини и полезни вещества
През лятото са хит по курортите
Изборът на сладка и прясна царевица е по-лесен, отколкото изглежда
Краставиците хидратират по-добре тялото, докато тиквичките съдържат повече хранителни вещества
Готвачите обясняват разликите и кой вариант е най-подходящ за различните рецепти
Евтиният лайфхак намалява докосването на смесителя при готвене и помага мивката да остане по-чиста
Стават за 40 минути
На пръв поглед това изглежда като безопасно и удобно решение, но не е
Балансът в чинията идва, когато към пилешките гърди се добавят въглехидрати с фибри, цветни зеленчуци и полезни мазнини
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Пластмасови панели, стъклени гръбчета и специални бои променят начина, по който изглежда зоната за готвене
Правилната температура, подходящият тиган и точният момент за сваляне от котлона могат да превърнат обикновените яйца в истинско кулинарно удоволствие
Сериозни кулинарни дебати традиционно се разпалват около този на пръв поглед прост продукт