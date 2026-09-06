Пилешките сърца просто се топят в устата след това просто действие

Пилешките сърца са евтини, засищащи и много вкусни, но имат един недостатък - ако се приготвят неправилно, лесно стават жилави и дори гумени. Старият домашен начин със запържен лук, моркови и заквасена сметана решава точно този проблем. Сърцата първо се запечатват, после се задушават бавно, а сметаната се добавя едва накрая. Получава се крехко месо в плътен и ароматен сос.

Какво ви трябва

За около 1 кг пилешки сърца са необходими 2 средни глави лук, 1 морков, 200-250 г заквасена сметана с масленост 15-20%, 150-200 мл вода или бульон, 1-1,5 супени лъжици брашно, 2-3 супени лъжици олио, сол, черен пипер, 1-2 дафинови листа и малко пресен копър или магданоз.

Вместо вода може да използвате пилешки или зеленчуков бульон. Ако не искате брашно, една чаена лъжичка нишесте, предварително разтворено в студена вода, също ще сгъсти соса.

Почистете сърцата добре

Разрежете пилешките сърца наполовина и отстранете излишната мазнина, съдовете и останалите съсиреци. Изплакнете ги добре със студена вода и ги подсушете. По-големите могат да се разрежат на още парчета.

Тази подготовка е важна, защото така месото се готви по-равномерно и сосът остава по-чист.

Не препълвайте тигана

Загрейте олиото в дълбок тиган и сложете сърцата на порции. Запържвайте ги по 4-5 минути на среден огън, докато леко покафенеят.

Не сипвайте целия килограм наведнъж в малък тиган. Ако месото е прекалено много, то ще пусне течност и вместо да се запържи, ще започне да се вари.

Лукът и морковите дават вкуса

Нарежете лука на полумесеци, а моркова настържете на едро или нарежете на тънки ивици. Добавете ги към сърцата и гответе още 5-6 минути, докато лукът омекне и започне да става златист.

Поръсете с брашното, разбъркайте и оставете за около минута. След това постепенно налейте горещата вода или бульона, като разбърквате, за да не се образуват бучки. Добавете сол, черен пипер и дафинов лист.

Бавното задушаване прави сърцата крехки

Щом сосът започне леко да къкри, намалете котлона, похлупете и оставете ястието за 25-35 минути. Разбърквайте от време на време и следете течността да не се изпари напълно.

Готовите сърца трябва да се пробождат лесно с вилица. Ако все още са жилави, дайте им още малко време, вместо да увеличавате силно температурата.

Сметаната влиза чак накрая

Свалете тигана от котлона за 2-3 минути и тогава добавете заквасената сметана. Разбъркайте добре, върнете съда на слаб огън и оставете още 5-7 минути.

Сосът не бива да кипи бурно, защото сметаната може да се пресече. След това изключете котлона, похлупете и оставете ястието да почине още около 5 минути.

С какво да ги поднесете

Преди сервиране поръсете с пресен копър или магданоз. Пилешките сърца в сметанов сос вървят чудесно с картофено пюре, ориз, елда или паста.

Това е от онези стари домашни рецепти, при които няма сложни продукти, а вкусът идва от правилната последователност - запържване, бавно задушаване и сметана накрая.