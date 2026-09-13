Пилешките сърца просто се топят в устата след това лесно действие
Те са лесни за приготвяне дори за обикновено домашно хапване
Следете всички новини, анализи и коментари за Задушаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те са лесни за приготвяне дори за обикновено домашно хапване
Опитите да бъдат реанимирани са били неуспешни и те са били обявени за мъртви
Най-вероятно смъртта е причинена от насилствено задушаване
Загинали са от задушаване и са умирали бавно и мъчително, съобщават разследващите
Петгодишно момиченце с бронхиолит почина в търновската болница
Причината е отровен газ, изпуснат от отоплително тяло
Възрастна жена, на 93 години, е загинала при пожар в дома си във великотърновското село Димча, община Павликени
Убиецът от Банишора пробва номера на Анита Мейзер - надява се да отърве затвора като убеди съда, че Калина е издъхнала след брутална любовна игра
64-годишна жена се задуши при пожар в дома си в Горна Оряховица. Около 7,40 ч. вчера съседи забелязали, че от къщата на самотно живеещата горнооряховк...
Брад Пит и охранителите спасяват момиченцето
Пламен Миланов и Теодора Димитрова от Дупница са починали от задушаване с газ. Това сочи съдебно-медицинската експертиза по случая, съобщиха от прокур...
Нашенец с ливански произход бил собственик на камиона ковчег Българо-унгарска банда стои зад трафика на бежанците, намерени мъртви в камион Австрия....
Най-малко 40 души са загинали на претъпкано с имигранти корабче край бреговете на Либия, съобщава БНР. По информация на италианската флота причината з...
Благоевград. Жена издъхна след задушаване от печка на твърдо гориво, а мъж е с опасност за живота. Трагедията се разигра тази нощ в симитлийското село...
Солун. По грешка погребаха жива 49-годишна жена в Солун, съобщи Нова ТВ. Впоследствие тя е починала от задушаване. През последните дни жената била па...
Разград. 4 месечното бебе, което бе намерено мъртво в дома на приемните му родители в Разград, е починало от задушаване. Аспирарана храна, попаднала...
Кърджали. 60-годишен мъж е намерен мъртъв в жилището си в кв."Прилепци" в Кърджали. След подадения сигнал дежурна оперативна група от РУП-Кърджали е...