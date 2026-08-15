Кой е най-здравословният начин за готвене? 9 метода, които си струва да знаем

Няма един-единствен начин да приготвяме храната, който автоматично да я прави най-здравословна. Значение имат не само продуктите, които избираме, но и температурата, времето за готвене и количеството мазнина. Някои методи помагат да се запазят повече витамини и полезни вещества, докато други могат да добавят излишни мазнини или да доведат до образуването на нежелани съединения. Ето кои са 9-те най-популярни начина за приготвяне на храната и какво е добре да знаем за всеки от тях, предписва Bulgaria ON AIR.

1. Готвене на пара

Това е един от най-добрите методи, тъй като не изисква масло или олио и храната не се потапя във вода. Така могат да се запазят повече витамини и други полезни вещества.

2. Бланширане

Зеленчуците се потапят за кратко във вряща вода, след което се охлаждат в ледена. Методът запазва хрупкавостта и цвета им, но част от водоразтворимите хранителни вещества може да се загуби.

3. Поширане

Подходящ метод за месо и други протеинови храни. Продуктът се приготвя на ниска температура във вода или бульон, което помага да остане сочен.

4. Готвене в микровълнова

Краткото време за приготвяне може да помогне за запазването на много от хранителните вещества. При месото обаче трябва да се следи то да бъде сготвено равномерно.

5. Еър фрайър

Уредът използва значително по-малко мазнина от традиционното пържене, като същевременно позволява храната да стане хрупкава. Количеството запазени хранителни вещества зависи от продукта, температурата и времето на приготвяне.

6. Сотиране и пържене с разбъркване

Бързото готвене може да запази част от хранителните вещества, но обикновено изисква добавяне на мазнина. При прекалено висока температура могат да се образуват нежелани съединения.

7. Печене

Печенето може да бъде здравословен начин за приготвяне на зеленчуци, месо и други храни. Важни обаче са количеството мазнина и продължителността на обработката.

При картофите прекомерното изпичане може да увеличи образуването на акриламид.

8. Грил и запичане на силен огън

Високата температура може да доведе до образуването на потенциално вредни съединения, особено при месото. Затова е добре да се избягва силното овъгляване.

9. Пържене

При пърженето храната поема значително повече мазнини и калории, тъй като част от олиото се абсорбира от нея. Затова пържените храни е по-добре да се консумират по-рядко.

А суровата храна по-здравословна ли е?

Не непременно. Готвенето може да намали количеството на някои хранителни вещества, особено при продължителна термична обработка. В същото време обаче то може да направи други полезни вещества по-лесни за усвояване.

Най-добрият подход е разнообразието – да се комбинират различни методи на приготвяне и да се набляга на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и други богати на хранителни вещества продукти.