Летен хит на трапезата: Безобразно вкусни картофи с копър и чесън

Няма нищо по-вкусно през лятото от тава с ароматни пресни картофи, извадени току-що от фурната. Приготвени с масло, чесън и пресен копър, те стават крехки отвътре, с леко златиста коричка отвън и богат домашен аромат. Рецептата е лесна, не изисква специални умения и е чудесна както за гарнитура, така и като самостоятелно постно ястие.

Необходими продукти:

1 кг пресни картофи

50 г масло

100 мл вода

4–5 скилидки чесън

1/2 връзка пресен копър

сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте добре пресните картофи под течаща вода, без да ги белите. Ако са дребни, ги оставете цели, а по-едрите разрежете на две или четири части, така че всички парчета да бъдат приблизително еднакви по размер.

Подредете картофите в тава на един слой. Поръсете ги със сол и черен пипер, добавете маслото, нарязано на малки кубчета, и налейте водата. Покрийте тавата плътно с алуминиево фолио.

Печете в предварително загрята на 190 градуса фурна около 25–30 минути. След това отстранете фолиото и върнете тавата във фурната, докато картофите омекнат напълно и придобият апетитен златист загар.

Веднага след изваждането им от фурната добавете пресования чесън и ситно нарязания копър. Разбъркайте внимателно, за да се разнесат ароматите, и сервирайте топли.

Тези пресни картофи са идеално допълнение към печено месо, риба или сезонна салата, но са толкова вкусни, че спокойно могат да бъдат и основното ястие на трапезата.

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