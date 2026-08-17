Те са хрупкавото изкушение на лятото. И ви дават калий за здраво сърце

Кюфтенцата от тиквички са абсолютният хит на сезона, който съчетава невероятен вкус и изобилие от скрити ползи за здравето. Когато навън е горещо, това ястие предлага перфектния баланс – засища, без да тежи на стомаха, и се приготвя за броени минути. Но зад неустоимия аромат на копър и чесън се крие една истинска витаминозна бомба.

Тиквичките често остават недооценени, но те са сред най-полезните летни зеленчуци. Ето защо тялото ви ще ви благодари, когато ги включите в менюто си:

Нискокалорични и хидратиращи: Състоят се от над 90% вода. Те хидратират организва в жегите и съдържат едва около 17 калории на 100 грама.

Богати на антиоксиданти: Съдържат големи количества лутеин и зеаксантин. Тези съединения предпазват зрението и се грижат за здравето на очите.

Витаминен коктейл: Източник са на Витамин C, който укрепва имунната система, и Витамин B6, който регулира метаболизма и нивата на енергия.

Приятел на храносмилането: Богати са на разтворими и неразтворими фибри. Те подобряват перисталтиката и предотвратяват подуването на корема.

Калий за здраво сърце: Високото съдържание на калий помага за регулиране на кръвното налягане и изхвърлянето на задържаните течности.

Класическата рецепта: Тайната на перфектната текстура

За да станат кюфтенцата златни и хрупкави, най-важното правило е доброто изцеждане на зеленчука.

Продукти:

2 средни тиквички

2 яйца

150 г сирене

4-5 с.л. брашно

Пресен копър и 2 скилидки чесън

Начин на приготвяне:

Настържете тиквичките, посолете ги и ги оставете за 15 минути в гевгир. Изстискайте ги с ръце максимално силно – това ще предотврати разпадането им. Смесете ги в купа с разбитите яйца, натрошеното сирене, чесъна, копъра и брашното. Оформете кюфтенца и ги изпържете в сгорещено олио по 3-4 минути от всяка страна, докато хванат апетитна коричка.