Те са хрупкавото изкушение на лятото. И ви дават калий за здраво сърце

Кюфтенцата от тиквички са абсолютният хит на сезона, който съчетава невероятен вкус и изобилие от скрити ползи за здравето. Когато навън е горещо, това ястие предлага перфектния баланс – засища, без да тежи на стомаха, и се приготвя за броени минути. Но зад неустоимия аромат на копър и чесън се крие една истинска витаминозна бомба.
Тиквичките често остават недооценени, но те са сред най-полезните летни зеленчуци. Ето защо тялото ви ще ви благодари, когато ги включите в менюто си:
Нискокалорични и хидратиращи: Състоят се от над 90% вода. Те хидратират организва в жегите и съдържат едва около 17 калории на 100 грама.
Богати на антиоксиданти: Съдържат големи количества лутеин и зеаксантин. Тези съединения предпазват зрението и се грижат за здравето на очите.
Витаминен коктейл: Източник са на Витамин C, който укрепва имунната система, и Витамин B6, който регулира метаболизма и нивата на енергия.
Приятел на храносмилането: Богати са на разтворими и неразтворими фибри. Те подобряват перисталтиката и предотвратяват подуването на корема.
Калий за здраво сърце: Високото съдържание на калий помага за регулиране на кръвното налягане и изхвърлянето на задържаните течности.
Класическата рецепта: Тайната на перфектната текстура
За да станат кюфтенцата златни и хрупкави, най-важното правило е доброто изцеждане на зеленчука.
Продукти:
2 средни тиквички
2 яйца
150 г сирене
4-5 с.л. брашно
Пресен копър и 2 скилидки чесън
Начин на приготвяне:
Настържете тиквичките, посолете ги и ги оставете за 15 минути в гевгир. Изстискайте ги с ръце максимално силно – това ще предотврати разпадането им. Смесете ги в купа с разбитите яйца, натрошеното сирене, чесъна, копъра и брашното. Оформете кюфтенца и ги изпържете в сгорещено олио по 3-4 минути от всяка страна, докато хванат апетитна коричка.