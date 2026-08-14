ДА! На българската храна

Зеленото злато в буркана е естествен пробиотик

Ето как да ги приготвим у дома

Зеленото злато в буркана е естествен пробиотик
14 авг 26 | 23:36
47
Божана Войнишка

Киселите краставички са неизменна част от българската трапеза. Те са не просто вкусна гарнитура, а истинска бомба за здравето. Традиционният метод на ферментация превръща обикновения зеленчук в мощен източник на полезни вещества.

Естествена защита за стомаха и имунитета

Домашните кисели краставички, приготвени чрез естествена лактоферментация (само с вода и сол, без оцет), са изключително богати на пробиотици. В процеса на ферментация се развиват млечнокисели бактерии, основно от рода Lactobacillus. Тези „добри“ бактерии заселват чревната микрофлора, подобряват храносмилането и потискат развитието на патогенни микроорганизми. Редовната консумация укрепва имунната система, тъй като над 70% от имунитета се формира именно в червата.

Освен живи пробиотични култури, те съдържат високи нива на витамин К, който е критично важен за здравината на костите и правилното съсирване на кръвта. Те са отличен източник на антиоксиданти, които се борят със свободните радикали в организма, и помагат за възстановяване на електролитния баланс след физическо натоварване.

Автентична рецепта за живи пробиотични краставички

За да извлечете максимума от пробиотичните свойства, трябва да избягвате оцвета и стерилизацията (варенето), тъй като високата температура убива полезните бактерии.

Необходими продукти (за 3-литров буркан):

  • Корнишони: около 1.5 - 2 кг (твърди и малки)

  • Вода: около 1.5 литра (нехлорирана, най-добре изворна)

  • Морска сол: 60 грама (приблизително 40 г на литър вода)

  • Копър: 1 връзка (стари съцветия с дръжки)

  • Чесън: 5-6 скилидки

  • Хрян: 1 малко парче корен (за хрупкавост)

  • Листа от вишна или дъб: 4-5 броя (заради танините, които пазят краставичките твърди)

Начин на приготвяне:

  1. Подготовка: Измийте много добре корнишоните. Накиснете ги в студена вода за 2 часа, за да станат максимално хрупкави.

  2. Подреждане: На дъното на чист голям буркан сложете половината копър, чесън, хрян и вишневи листа. Наредете корнишоните плътно, като помежду им мушнете останалия чесън. Най-отгоре затиснете с останалия копър и листа.

  3. Саламура: Разтворете напълно морската сол в хладка вода. Залейте краставичките, така че да са изцяло покрити.

  4. Ферментация: Затворете буркана с капачка, но не прекалено стегнато, тъй като при ферментацията ще се отделят газове. Оставете на стайна температура (около 18-22°C) за 7 до 10 дни. Всеки ден претакайте или просто разклащайте буркана.

  5. Съхранение: Когато саламурата стане млечно-мътна, а краставичките променят цвета си на маслиненозелен, процесът е завършен. Преместете ги на хладно място (изба или хладилник), за да спрете ферментацията.

    Добър апетит!

Тагове:
Автор Божана Войнишка

Още по тема Рецепта
Още от ДА! На българската храна
Коментирай