Как да си направим домашна розова вода. Рецептата е фасулска

Розовата вода е истински еликсир на младостта, който хидратира, успокоява възпаленията и балансира pH на кожата благодарение на мощните си антиоксидантни свойства. Този натурален продукт се използва от векове в козметиката и народната медицина за подмладяване и освежаване на лицето.

Приготвянето ѝ в домашни условия е изключително лесно, икономично и гарантира, че в продукта няма излишни химикали и консерванти.

Защо розовата вода е незаменима за красотата ни?

Розовата вода дължи своята слава на богатото си съдържание на витамини А, С, D и Е, които подхранват кожата в дълбочина и се борят с признаците на стареене. Благодарение на силното си противовъзпалително действие, тя е перфектно средство за успокояване на зачервявания, раздразнения, екземи и акне.

Освен това продуктът действа като естествен тоник – свива порите, балансира производството на себум и поддържа нивата на pH балансирани след почистване на лицето. Нейният нежен и успокояващ аромат намалява нивата на стрес и главоболието, което я прави идеална за освежаване през горещите летни дни или след тежък работен ден.

Как да си направим чиста розова вода у дома?

Най-лесният и достъпен начин за домашна направа е чрез метода на варене (запарване). Продуктът, получен по този начин, е идеален за директна козметична употреба.

Необходими съставки:

1 чаена чаша пресни листенца от рози (използвайте силно ароматни рози, които задължително не са пръскани с химикали и пестициди – най-добре от лична градина)

1,5 до 2 чаени чаши дестилирана вода (дестилираната вода гарантира по-дълъг срок на годност на крайния продукт)

Стъпки за приготвяне:

Подготовка: Откъснете листенцата от розoвия цвят и ги измийте много внимателно с хладка вода, за да отстраните праха или дребните насекоми. Варене: Поставете почистените листенца в тенджера и ги залейте с дестилираната вода. Водата трябва едва да покрива листенцата – ако сложите твърде много, розовата вода ще стане твърде разредена. Задушаване: Покрийте тенджерата с капак и я сложете на котлона на слаб огън. Оставете течността да къкри леко за около 20–30 минути, или докато забележите, че листенцата са изгубили яркия си цвят и са станали бледо розови или бели. Охлаждане и прецеждане: Свалете съда от котлона и го оставете да се охлади напълно, без да махате капака, за да запазите етеричните масла. След това прецедете течността през фина цедка или марля директно в чист стъклен съд, за предпочитане с пулверизатор.

Съхранение:

Тъй като в домашния еликсир липсват изкуствени консерванти, съхранявайте готовата розова вода в хладилник. По този начин тя ще запази своите полезни свойства и свежест за около 2 до 3 седмици.

