Водещи кардиолози от „Софиямед“ и „Пълмед“ преглеждат пациенти във „Велимед“

Жителите на Велинград и цялата област вече имат пряк достъп до най-високото ниво на медицинска грижа в областта на кардиологията, благодарение на стратегическото партноьорство между МБАЛ „Велимед“ и утвърдените университетски болници от групата на „Булфарма“ – УМБАЛ „Софиямед“ и УМБАЛ „Пълмед“.

Изявени инвазивни кардиолози от УМБАЛ „Софиямед“, които притежават както български, така и престижни европейски дипломи и признати международни квалификации, преглеждат и извършват интервенционални процедури по предварително утвърден график в Отделението по кардиология на МБАЛ „Велимед“. Отскоро в него вече функционира и звено по инвазивна кардиология, а благодарение на богатия клиничен опит и висока компетентност на медицинските екипи, се гарантирa достъп до съвременна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, без да се налага велинградчани да пътуват до по-големите градове или столицата.

Част от екипа кардиолози и инвазивни кардиолози от УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив работещи в МБАЛ "Велимед"

„За нас е чест, че можем да предложим това практическо удобство за жителите на Велинград и региона и да осигурим най-съвременната форма на лечение на сърдечно-съдовите заболявания чрез средствата на инвазивната кардиология. През август им предлагаме и възможност за безплатни кардиологични консултации с нас в рамките на кампания, за да разширим достъпа на пациентите не само до болничната, но и до доболничната помощ“, коментират д-р Мария Киркова и д-р Георги Добрев, инвазивни кардиолози от УМБАЛ „Софиямед“.

д-р Киркова и д-р Добрев от УМБАЛ "Софиямед"-гр. София

И двамата споделят, че залата за инвазивни процедури в МБАЛ „Велимед“ е оборудвана с последно поколение апаратура, а богатият им опит в София са гаранция за съвременна диагностика и инвазивно лечение за гражданите на Велинград и региона.

Д-р Киркова и д-р Добрев притежават и европейски дипломи по кардиология - международно признат стандарт за оценка на знанията и професионалната подготовка на кардиолозите, която се придобива след успешно полагане на изпит за задълбочени теоретични познания и компетентности в областта на съвременната кардиология, съобразени с най-актуалните европейски препоръки и добри клинични практики. Отличията на двамата лекари е доказателство за високото ниво на професионална подготовка и стремежа към непрекъснато усъвършенстване на специалистите.

Tе ще преглеждат и консултират безплатно пациенти със сърдечно-съдови заболявания в МБАЛ "Велимед" от 12-ти до 14-ти август и от 24 до 28 август от 13:00 до 15:00ч. в Отделението по кардиология и инвазивна кардиология- блок Б, ет.2, кардиологичен кабинет в Отделението, без предварително записване на час.

Отделението по кардиология и инвазивна кардиология в болницата е оборудвано със съвременна апаратура, отговаряща на най-високите световни стандарти за осъществяване на сложни интервенционални процедури в кардиологията. Заедно с екипа от гр.София, в МБАЛ „Велимед“ рамо до рамо работят и водещи инвазивни кардиолози от УМБАЛ „Пълмед“ – Пловдив. Чрез тази синергия между две от най-големите лечебни заведения в страната, групата на „Булфарма“ осигурява пълен цикъл на високотехнологична диагностика и лечение за населението от региона.

„Това е огромен скок за местното здравеопазване и за мен и колегите ми от „Пълмед“ е привилегия, че можем да бъдем в полза на пациентите от Велинград. Заедно с колегите от „Софиямед“ работим по утвърден график, за да дадем на хората от общината сигурност, че са в сигурни ръце още с първите им оплаквания от страна на сърдечно-съдовата система“, коментира д-р Кирил Хаджихристев, началник на Отделението по кардиология инвазивна кардиология в УМБАЛ „Пълмед“, оглавяващ екипа кардиолози от Пловдив в МБАЛ „Велимед“.

Партньорството в сферата на кардиологията е само част от цялостната стратегия за модернизация и разширяване на дейностите в лечебното заведение. Очаква се през 2027 г. да приключи мащабният проект за разширение на МБАЛ „Велимед“, благодарение на който многопрофилната болница ще разполага със съвременно оборудвани структури в редица медицински направления. Изцяло нови сред които са именно инвазивната кардиология и нови отделения по: гастроентерология, ушно-носно-гърлени болести и дългоочакваното за цялата община мултипрофилно спешно отделение.

С реализирането на този проект МБАЛ „Велимед“ ще затвърди позицията си на ключов медицински център за региона, съчетаващ високотехнологична база, водещи специалисти от цялата страна и цялостна грижа за здравето на пациентите.