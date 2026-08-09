Проф. Момеков с тревога за фентанила: Една грешна доза може да убие!

Фентанилът все по-сериозно настъпва в Европа, а данни за следи от веществото вече има и в иззети проби от кокаин и амфетамини в България. Това предупреди проф. Георги Момеков, ръководител на Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология в Медицинския университет - София.

Най-голямата опасност е огромната мощ на синтетичния опиоид и възможността различни нелегални партиди да съдържат коренно различни концентрации. При предозиране дишането може да бъде потиснато изключително бързо и времето за спасяване на човека е много кратко.

От незаменимо лекарство до смъртоносна дрога

Фентанилът не е създаден като наркотик за нелегалния пазар. Той се използва от десетилетия в медицината и според проф. Момеков е незаменим при тежки болкови синдроми, онкологични заболявания и терминални състояния.

Проблемът започва при злоупотребата. За разлика от морфина и хероина, които произлизат от опиевия мак, фентанилът е изцяло синтетично вещество и производството му не зависи от отглеждането на мак.

Според Момеков ограничаването на производството на опиум в Афганистан е оставило ниша на нелегалния пазар, която особено в САЩ е била запълнена от фентанил. В Европа все още се открива хероин, но синтетичният опиоид също разширява присъствието си.

Една партида може да е многократно по-силна

Особено опасна е непредвидимостта на нелегалния продукт. Човек може да купи веществото дори от един и същи дилър, но различните партиди да имат съвсем различна чистота.

Така количество, което при предишна употреба не е довело до фатални последици, при следваща партида може да се окаже свръхдоза. "А няколко пъти означава, че е възможно човекът просто да предозира", предупреди проф. Момеков в интервю за бТВ.

При фентанила опасните количества са толкова малки, че грешка в концентрацията или разреждането може да има драматични последици.

Фентанилът може да "изключи" дишането

Основният механизъм зад бързата смърт е тежкото потискане на дишането. Фентанилът въздейства върху опиоидните рецептори, които участват както в обезболяването и усещането за еуфория, така и в контрола на централната нервна система.

При тежко отравяне може да настъпи и т.нар. синдром на "дървения гръден кош" - силно втвърдяване на мускулатурата на гръдния кош, което допълнително затруднява дишането.

Паралелно веществото потиска способността на мозъка да реагира на натрупването на въглероден диоксид в кръвта. При фентанила тези процеси могат да настъпят много по-бързо, отколкото при морфина или хероина.

Антидот има, но часовникът тиктака

Съществува медикамент, който може да блокира действието на опиоидите при предозиране, но според Момеков приложението му изисква знания и правилна преценка.

При зависим човек той може рязко да предизвика тежък абстинентен синдром, а при фентанил основният проблем остава времето. "При фентанила времето за реакция е много по-съкратено", подчерта специалистът.

Най-коварната заплаха - фентанил в други наркотици

Проф. Момеков е особено притеснен от т.нар. "химична кукичка" - появата на фентанил като примес в други наркотични вещества.

Така човек може да вземе парти хапче, кокаин или амфетамин, без изобщо да подозира, че приема и мощен опиоид. Замърсяването може да стане при небрежно производство и съхранение, но според специалиста фентанилът може да бъде добавян и умишлено.

В САЩ подобно смесване вече е сериозен проблем. По думите на Момеков има информация и за наличие на следови количества фентанил в иззети в България проби от кокаин и амфетамини.