Всеки ден или веднъж седмично? Лекари казаха колко често да мием косата си

Няма универсално правило колко често трябва да се мие косата, защото решаващи са омазняването на скалпа, структурата на косъма, физическата активност и използваните продукти. При някои хора е необходимо почти ежедневно измиване, докато други могат да използват шампоан само веднъж седмично. Прекалено дългите паузи могат да доведат до натрупване на себум, пърхот, сърбеж и възпаление, а прекомерното миене - до сухота, чупливост и накъсване. „Няма универсално решение“, казва дерматологът Айф Дж. Родни пред списание Prevention.

Актуалните препоръки на дерматолозите също поставят състоянието на скалпа над фиксирания график. Според Кливландската клиника фината коса и мазният скалп могат да изискват миене всеки ден или през ден, докато гъстата, груба и силно къдрава коса обикновено се мие значително по-рядко. Американската академия по дерматология препоръчва косата да се измива според това колко бързо се замърсява или омазнява.

Скалпът дава най-важните сигнали

Производството на себум е един от основните ориентири. При мазен скалп косата може да изглежда слепнала и тежка само ден след измиването, докато при по-сух скалп честото използване на шампоан може да предизвика опъване, сърбеж и раздразнение.

„Важно е хората да следват собствената си биология и да обръщат внимание на това, което косата и скалпът им подсказват“, казва дерматологът Мона Гохара. Според нея косата трябва да се измие, когато се появят видимо омазняване, натрупване на продукти, сърбеж или необходимост от постоянно използване на сух шампоан.

Недостатъчното миене не означава само неприятен външен вид. По скалпа остават себум, мъртви кожни клетки, пот и остатъци от стилизиращи продукти. Това може да създаде условия за увеличаване на микроорганизмите, които участват в появата на пърхот и възпаление. Кливландската клиника посочва сърбежа, зачервяването, люспите и пърхота като ясни признаци, че косата вероятно се мие прекалено рядко.

Колко често според типа коса

За хората с фина, права или вълниста коса д-р Родни препоръчва измиване два-три пъти седмично. Този тип коса обикновено показва омазняването по-бързо, защото естествените масла се придвижват лесно от корените по дължината на косъма.

При сух скалп са подходящи по-щадящи и хидратиращи шампоани с леки масла, които не утежняват косата. При склонност към силно омазняване може да се използва и продукт за по-дълбоко почистване на скалпа, но не толкова често, че да предизвика раздразнение.

При гъста, груба, естествено къдрава или силно чуплива коса едно измиване седмично често е достатъчно. Причината не е задължително по-сухият скалп, а по-бавното придвижване на естествените масла по извивките на косъма. Това оставя дължините и краищата по-сухи, дори когато корените започват да се омазняват.

Американската академия по дерматология предупреждава, че прекалено честото измиване на къдрава коса може да я направи суха, хвърчаща и трудна за оформяне. Според организацията силно къдравата коса трябва все пак да се измива поне веднъж на две-три седмици, за да се запази здравето на скалпа.

„Най-важното е да използвате правилните продукти за къдрава коса, да добавяте достатъчно влага и да не я миете всеки ден“, казва стилистката Она Диас-Сантин. Като алтернатива между измиванията могат да се използват почистващи балсами и хидратиращи продукти, които поддържат формата на къдриците.

Как тренировките променят режима

Потта и омазняването след тренировка могат да наложат по-често измиване, особено при хора, които спортуват почти всеки ден. Това обаче не означава непременно ежедневно използване на шампоан.

„Не искате да се разхождате с потен скалп, но миенето на косата всеки ден може да доведе до сухота, чупливост и накъсване“, казва д-р Родни. Когато шампоанът започне да изсушава косата, потта може просто да бъде изплакната с вода между основните измивания.

Подходящ вариант са и по-нежните хидратиращи шампоани, които почистват скалпа, без да отнемат прекалено много от естествените мазнини. Сухият шампоан може временно да попие излишния себум, но не премахва мъртвите клетки и замърсяванията и не трябва да се превръща в постоянен заместител на измиването с вода.

Кога миенето става прекалено често

Прекомерното използване на шампоан може да раздразни скалпа и да засили лющенето. Косата постепенно губи еластичност, става суха, матова и по-податлива на накъсване.

„Трябва да намерите правилния баланс за своята прическа и тип коса“, подчертава д-р Родни. Признаци, че измиването е прекалено често, са усещането за опъване непосредствено след баня, постоянната сухота, повишеното накъсване и необходимостта от все повече балсам или масла.

Ежедневното миене обаче не е автоматично вредно. При много мазен скалп, фина коса или медицинско състояние, което изисква редовно почистване, то може да бъде напълно приемливо, стига използваният шампоан да е достатъчно щадящ и да не предизвиква раздразнение.

Митът за „тренирането“ на косата

Популярното в социалните мрежи твърдение, че скалпът може да бъде „обучен“ да произвежда по-малко себум чрез все по-редки измивания, няма убедителна клинична подкрепа.

„Краткият отговор е не и всъщност бих предупредил да не се опитва“, казва дерматологът Кунал Малик. „Редкото миене не намалява производството на себум в някакъв смислен клиничен смисъл. То просто позволява натрупването да остане по-дълго.“

Продължителното отлагане на измиването може да доведе до възпаление, лющене и сърбеж. Някои хора просто свикват с усещането и външния вид на по-мазната коса, но това не означава, че мастните жлези са започнали да произвеждат по-малко себум.

Пърхотът изисква различен подход

Белите люспи и постоянният сърбеж могат да бъдат признак на пърхот или себореен дерматит. В такъв случай обикновеният козметичен шампоан може да не бъде достатъчен.

Американската академия по дерматология препоръчва хората с права или фина коса и мазен скалп да използват шампоан против пърхот по-често, докато при гъста и къдрава коса той може да се прилага приблизително веднъж седмично и предимно върху скалпа. Някои продукти трябва да останат върху кожата няколко минути, за да подействат.

Сред често използваните активни съставки са селенов сулфид, кетоконазол, цинков пиритион и въглищен катран. Ако специализираният шампоан не помогне след няколко седмици, е необходима консултация с лекар или дерматолог.

Как да разпознаете неподходящия шампоан

Смяна на продукта трябва да се обмисли, ако скоро след измиването скалпът започне да сърби, да се усеща опънат или да се лющи. Други предупредителни признаци са матовата коса въпреки използването на балсам, повишеното накъсване и необичайно бързото омазняване.

Д-р Малик препоръчва внимание към ароматизаторите и някои консерванти, тъй като те могат да предизвикат контактно раздразнение, което лесно се бърка с пърхот. Най-добрият режим не се определя от модна тенденция или от навиците на друг човек, а от това дали скалпът остава чист, спокоен и без траен сърбеж, зачервяване и люспи.