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Безплатни прегледи за аритмии в „Софиямед“

Специализираните консултации ще се провеждат през август в Центъра по електрофизиология и кардиостимулация

Безплатни прегледи за аритмии в „Софиямед“
31 юли 26 | 15:13
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Елка Василева

Новият високотехнологичен Център по електрофизиология и кардиостимулация към медицински комплекс „Софиямед“ обявява кампания от безплатни консултативни прегледи за пациенти с установени сърдечни аритмии, прескачания на сърцето, хронично и пристъпно предсърдно мъждене.

Консултациите ще се осъществяват от 3-ти до 31 август в ДКЦ „Софиямед“-БЛОК 1 от ръководителя на Центъра – д-р Методи Миразчийски, утвърден специалист в областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация с богат дългогодишен опит в дефинитивното лечение на ритъмно-проводни нарушения.

dr-Mirazchiyski-kardiologia-Sofiamed

Прегледите ще се извършват след предварително записване на час на телефон 0895 555 444 или онлайн през платформата Superdoc.bg и ще включват освен медицинска консултация, но и ЕКГ изследване. За консултациите не се изисква направление от личен лекар, но е препоръчително пациентите да носят наличната си медицинска документация (епикризи, предишни ЕКГ записи или разчитания от Холтер).

 „Целта на безплатната кампания е да предложим бърз и директен достъп на хората до най-съвременните възможности на медицината. Прегледите са насочени към пациенти с вече установени ритъмни заболявания, както и към хора с оплаквания от пристъпно сърцебиене и прескачане на сърцето. Днес аритмиите не просто се контролират с хапчета – те могат да бъдат излекувани напълно, за да се върне нормалният ритъм и качество на живот на пациента“, коментира ръководителят на Центъра д-р Методи Миразчийски.

Новоразкритият Център по електрофизиология и кардиостимулация към медицински комплекс „Софиямед“  функционира на територията на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология. Неговият висококвалифициран, интердисциплинарен екип е съставен от кардиолози с доказан опит в инвазивната кардиология, съвременната електрофизиология и електрокардиостимулацията, като в процеса на работа неотменно участват тясно профилиран специалист по анестезиология и кардиореанимация и експерт по медицинска физика.

 В специализирания център висококвалифицирана медицинска помощ могат да намерят пациенти с:

●        с пристъпни аритмии и такива с ускорен или неправилен пулс, като предсърдно мъждене, предсърдно трептене, надкамерни и камерни екстрасистоли и тахикардии

●        със забавен пулс (брадикардии, AV блокове), нуждаещи се от имплантирането на пейсмейкър

●        хронична сърдечна недостатъчност, подходящи за кардиоресинхронизираща терапия (CRT)

●        с висок риск от животозастрашаващи аритмии, нуждаещи се от защита с дефибрилатор (ICD)

●        с необяснима загуба на съзнание (синкоп), изискващи продължително мониториране на ритъма

 Центърът по електрофизиология и кардиостимулация на „Софиямед“ предлага пълен цикъл на грижа – от прецизната диагностика, през минимално инвазивното лечение, до дългосрочното проследяване на пациентите, спазвайки най-високите европейски и световни стандарти.

В него пациентите могат да намерят високоспециализирана медицинска помощ при целия спектър от съвременни процедури в областта на кардиостимулацията и лечението на сърдечните аритмии:

●        Катетърни аблации – съвременно минимално инвазивно лечение на пациенти със сърдечни аритмии, което позволява трайното им отстраняване и показва значително по-висока ефективност в сравнение с медикаментозното лечение.

●        Криоаблация -високотехнологична и минимално инвазивна интервенция, която използва контролираното замразяване за прецизна електрическа изолация на белодробните вени, които са отговорни за появата на аритмията.

●        Имплантация на пейсмейкъри – класическа стимулация за пациенти с брадикардия (забавен пулс) или специфични проводни нарушения.

●        Стимулация на лявото бедро (LBB Pacing) – иновативен, физиологичен метод на кардиостимулация, който максимално наподобява естественото съкращение на сърцето и предпазва от бъдещи усложнения.

●        Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори (ICD) – устройства за първична и вторична превенция на внезапна сърдечна смърт при пациенти с висок риск.

●        Кардиоресинхронизираща терапия (CRT) – високоспециализирани устройства за лечение на пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, които подобряват качеството и продължителността на живота.

●        Имплантируеми холтери (Loop recorders) – миниатюрни устройства за дългосрочно (многогодишно) проследяване на сърдечния ритъм, незаменими при неизяснени припадъци (синкопи) и скрити аритмии.

 Центърът е оборудван със съвременна апаратура за проследяването на практически всеки пациент с имплантирано сърдечно устройство.

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Автор Елка Василева

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