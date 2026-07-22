Съдът на ЕС дава силен аргумент на частните болници

Европейските съдии потвърдиха критериите, по които една организация попада под режима на обществените поръчки

Определение на Съда на Европейския съюз от 2024 г. продължава да има важно значение за частните болници в България. То дава силен аргумент в спора дали лечебните заведения с частна собственост трябва да провеждат обществени поръчки за лекарства, медицински изделия, консумативи и апаратура.

Става дума за дело C-550/23, образувано след преюдициално запитване на Софийския районен съд. Конкретният казус не е свързан с болница, а с държавното дружество „Монтажи“ ЕАД. Изводите на европейските съдии обаче засягат ключовото понятие „публичноправна организация“.

Какво постанови Съдът на ЕС

Съдът потвърди, че България има право да прилага правилата за обществени поръчки и за договори под определените в европейската директива прагове.

Това важи само когато съответната организация отговаря на законовите критерии за публичноправна организация.

За да попадне в тази категория, тя трябва да е създадена за задоволяване на потребности от обществен интерес, които нямат търговски характер, да има собствена правосубектност и да бъде преимуществено финансирана или контролирана от държавни или общински органи.

Какво означава това за частните болници

Според анализа към съдебния акт частните лечебни заведения не следва автоматично да бъдат приравнявани на държавните и общинските болници.

Основният аргумент е, че те извършват стопанска дейност, носят финансов риск и работят в конкурентна среда. Плащанията от Националната здравноосигурителна каса са срещу извършена медицинска дейност и не представляват непременно пряко бюджетно финансиране.

Този прочит подкрепя позицията, че частните болници трябва да могат да договарят доставки при пазарни условия, без да бъдат обвързвани автоматично с тежките и продължителни процедури по Закона за обществените поръчки.

Спорът обаче не е приключил

Съдът на ЕС не е постановил пряко, че всички частни болници остават извън режима на обществените поръчки. Той не е разглеждал финансирането, управлението и дейността на конкретно частно лечебно заведение.

Затова определението не представлява окончателна победа за целия частен болничен сектор, но е важен аргумент в негова защита.

Темата остава спорна и заради позицията на Европейската комисия. Според нея частни болници, които се финансират преимуществено с публични средства, могат да попаднат под европейските правила за обществените поръчки.

Окончателният отговор ще зависи от начина, по който европейските критерии ще бъдат приложени към всяко конкретно лечебно заведение.

Залогът е сериозен – от едната страна е прозрачността при разходването на публични средства, а от другата е възможността болниците да осигуряват бързо необходимите лекарства, консумативи и медицинска техника.