Съдът на ЕС дава силен аргумент на частните болници
Европейските съдии потвърдиха критериите, по които една организация попада под режима на обществените поръчкиОпределение на Съда на Европейския съюз о...
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Европейските съдии потвърдиха критериите, по които една организация попада под режима на обществените поръчкиОпределение на Съда на Европейския съюз о...
Частните лечебници вземали плюсовете, а оставяли тежките случаи и загубите на държавните, заяви лидерът на „Възраждане“
Управляващите ще анализират предложението и разликите в цените на лекарствата между лечебните заведения
Защо натикването на частните болници в ЗОП е грешна политика
Решението е да заработи централизираният търг за лекарства, той ще задава ценови таван
Последните поправки в Закона за обществените поръчки отново повдигнаха спорове за това, дали частните лечебни заведения трябва да провеждат обществени...
Каква е съдбата им
Ще направя всички усилия за детската болница в "Горна баня", казва Христо Хинков
Включват се безвъзмездно в битката с коронавируса
Това пишат от асоциацията в позиция до медиите във връзка с разпространението на коронавирус у нас.
Твърдят, че шефът на здравната каса нарушава Конституцията със своите изявления
От днес лекарите от частните болници започват протест. В основата на действията им е обжалването на служебния рамков договор. Това заяви пред БНР д-р...
Не може онкологичната помощ да се дава на частни болници, казва зам.-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов - Акад. Дамянов, БАН навършва 145 годин...
Всеки месец изтичат 3,5 млн. заради скъпи консумативи
Трябва да се доплаща официално, а не под масата, казва Явор Дренски
Пловдив. "Здравното министерство не води война с частните болници. Всички лечебни заведения трябва да бъдат поставени при едни и същи правила за работ...
Частните клиники за добре платени диагнози се роят, а държавните берат душа
София. Лично премиерът Бойко Борисов ще открие поредната частна болница в страната, съобщиха от “Сити Клиник Кардиологичен Център” днес. Въпреки името...