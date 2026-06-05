Частните болници може да влязат под по-строг контрол за публичните пари

Идеята частните болници, които работят с публичен ресурс, да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки, може да получи подкрепа от „Прогресивна България“. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента.

Той заяви, че преди окончателна позиция трябва да бъде направен внимателен анализ на конкретното законово предложение, както и на ценообразуването на лекарствата в болниците. Според Донев, когато лечебните заведения получават ресурс от едно и също място - НЗОК, те трябва да бъдат поставени при едни и същи условия.

Един ресурс, едни правила

„Редно е този, който дава парите, НЗОК, да поставя условията, при които се изпълняват тези договори с лечебните заведения и с изпълнението на помощта. Редно е, когато всички получават ресурс от едно и също място, от НЗОК, да бъдат поставени при едни и същи условия“, каза Донев.

Отговорът му беше на въпрос от д-р Александър Симидчиев от „Демократична България“, който попита дали властта ще подкрепи предложението за уеднаквяване на режима за обществените поръчки в частните и държавните болници. Симидчиев настоя, че подобна стъпка би довела до оптимизиране на процесите в системата, но постави и въпроса за кадровите решения в ключови сектори на здравеопазването.

Донев не даде автоматична подкрепа, но остави ясно отворена вратата за такава. Условието е предложението да бъде разгледано внимателно, за да се види как ще работи на практика, какви задължения ще въведе и дали ще доведе до реално изсветляване на разходите в болничната система.

Разликите в цените на лекарствата излизат на преден план

Преди НЗОК да започне да поставя по-строги условия, според Донев трябва да се направи и анализ на ценообразуването на лекарствата. Той обърна внимание на големите разлики в цените на един и същ препарат дори между съседни лечебни заведения.

„Вие сте работил в болница, бил сте началник на отделение, знаете как протичат тези процеси. Знаете какви са разликите в цените на един препарат в една болница и в съседна, на 200 м - с огромни разлики. И то това са разлики при провеждане процедури за обществени поръчки. Защо се получава така?“, обърна се Донев към Симидчиев.

Така спорът за обществените поръчки в частните болници се разшири до по-големия въпрос - как се харчат парите на здравноосигурените и защо при формално проведени процедури могат да се появяват сериозни ценови разлики. Именно този проблем според Донев трябва да бъде изяснен, преди да се прецени какви законови промени ще дадат най-силен резултат.

Парите на осигурените трябва да водят до качество

Вицепремиерът постави акцент и върху размера на ресурса, който се събира в НЗОК. По думите му в Касата постъпват средства от всички здравноосигурени лица - от новородените до възрастните хора, а срещу този огромен ресурс трябва да стои контролирано качество на медицинската дейност.

„Трябва да си зададем сериозно въпрос какъв е ресурсът, който НЗОК акумулира от всички нас, здравноосигурените лица, тук са всички български граждани - от новороденото към възрастния човек. Ресурсът, който се акумулира в Касата, е огромен, качеството на дейностите, които се предоставят срещу този ресурс, трябва да бъде контролирано“, настоя Донев.

Според него контролът върху качеството не може да се изчерпва само с впечатленията и усещането на пациентите. Необходими са ясни критерии и измерими показатели, по които да се оценява какво точно плаща НЗОК и какво получават гражданите срещу тези средства.

„Имаме ли ясни критерии за това какво е качеството на дейността, която Касата плаща“, попита Донев и подчерта, че е нужен задълбочен анализ, ако целта е качествено здравеопазване за всички български граждани.

Моделът на завладяната държава

Вицепремиерът заяви, че всички участници в системата трябва да работят при еднакви условия. Според него не е достатъчно политически да се даде кратък отговор на въпроса за обществените поръчки, когато години наред не са предприемани реални стъпки за изсветляване на процесите.

„Политически звучи добре с две думи да се отговори на един въпрос, но когато години наред не е предприета стъпка в тази посока по изсветляване на процесите... Казахте, че и процесите, и хората са за смяна, нека видим с какъв капацитет разполага системата и всички процеси в този технологичен процес трябва да отговарят на законовите изисквания и действително да се разруши моделът на завладяната държава, и срещу парите на хората да стои една качествена услуга“, заяви Донев.

С това той свърза темата за обществените поръчки в частните болници не само с контрола върху цените, а и с по-дълбок проблем в управлението на здравната система. Ако частни и държавни лечебни заведения получават публични средства, но работят при различни условия и различна степен на прозрачност, доверието в системата трудно може да бъде възстановено.

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