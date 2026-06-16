Нова рокада в Министерството на финансите

Пламен Веселинов Тодоров е назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той поема поста от Ивайло Ашков, който е подал молба да бъде освободен от 16 юни 2026 г.

Новият ръководител има дългогодишен опит в областта на държавната финансова инспекция, националната сигурност и правото.

Тодоров е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград от 2007 г. и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР от 2003 г. Преминал е обучение в Международната академия по правоприлагане в Будапеща и стажове в европейските институции.

Професионалният му път започва през ноември 2003 г. като експерт в закритата Национална служба „Сигурност“ към МВР. От началото на 2008 г. до края на януари 2017 г. той ръководи отдел „Правно-нормативна дейност“ в ДАНС и е процесуален представител на председателя на агенцията.

През февруари 2017 г. Тодоров постъпва като юрисконсулт в АДФИ, а от август същата година ръководи дирекция „Правна“. Между 19 февруари и 1 март 2026 г. временно е бил директор на агенцията, след което отново се връща начело на правната дирекция.

С назначението си Тодоров поема постоянно ръководството на институцията, която извършва финансови инспекции и контролира законосъобразното разходване на публични средства.

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