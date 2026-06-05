Пеканов: Няма да поемем отговорност за компрометирана процедура!

Фондът за справедлив преход, който трябва да помогне на въглищните региони да създадат нови работни места и икономическа перспектива, е тежко забавен. Договорени са едва 40% от средствата, а реално разплатени са само 7,5 на сто. Това заяви вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол.

По думите му фондът разполага със 1,1 млрд., но вместо да се превърне в двигател за нови възможности, досега е блокиран от забавяния, съмнения и неизяснени процедури. Пеканов беше категоричен, че настоящият кабинет няма да поеме отговорност да довърши процедура, ако се окаже компрометирана.

Критично забавяне на фонд за 1,1 млрд.

„Темата за Фонда за справедлив преход е доста трудна и има огромни забавяния. Към този момент има договорени едва 40% и разплатени само 7,5% от средствата. Това е един фонд от 1,1 млрд., с който България разполага именно, за да създаде нови работни места, възможности за хората във въглищните региони, така че да не бъдат застрашени в бъдещето“, заяви Пеканов.

Той подчерта, че темата е огромен приоритет за правителството, защото зад числата стоят цели региони, които очакват алтернатива на въглищната икономика. Според него именно затова тази седмица в Министерския съвет са били поканени кметове от засегнатите райони, за да се търсят причините за забавянията и бездействието през последните години.

Пеканов припомни, че първата стъпка по темата е направена през 2023 г., но след това в продължение на почти две години практически не се е случвало нищо. По думите му това е причината усилията на кабинета сега да бъдат насочени към гарантиране, че ще се реализират само смислени проекти - такива, които наистина могат да дадат бъдеще на регионите, а не просто да отчетат усвояване на европейски пари.

Одит проверява дали процедурата е компрометирана

Вицепремиерът съобщи, че България води активен диалог с Европейската комисия по реформа, която също засяга средствата по Фонда за справедлив преход. По думите му конкретната процедура буди притеснения както в Брюксел, така и в България, затова е възложен одит. Целта е да се установи дали критериите и начинът на провеждане са били правилни.

„С Европейската комисия водим активен диалог по отношение на реформа, която също засяга средствата по Фонда. Процедурата буди притеснения, както в Европейската комисия, така и в България. Именно затова беше възложен одит, тъй като съществуват съмнения дали критериите и начинът на провеждане на процедурата са били правилни“, каза Пеканов.

Той уточни, че одитът все още не е приключил. След като бъде завършен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, резултатите трябва да бъдат публично оповестени. Очаква се в следващите дни регионалният министър да даде повече информация по темата.

Кабинетът няма да довършва съмнителна процедура

Пеканов направи остро разграничение между оценката на отделни фирми и проблема със самата процедура. Според него въпросът не е дали дадени компании са коректни или некоректни, а дали правилата, по които са били подбирани печелившите фирми и малки и средни предприятия, не са били нарушени или компрометирани през последните месеци.

„Тук не става въпрос за разделяне на фирмите на коректни и некоректни. Въпросът е свързан със самата процедура. Ако тя по някакъв начин е компрометирана, няма да имаме възможност да я завършим. Ако правилата за подбор на печелившите фирми и малки и средни предприятия са били нарушени или компрометирани през последните месеци, това следва да бъде установено“, заяви вицепремиерът.

Той подчерта, че тези действия са извършени преди встъпването в длъжност на настоящия кабинет. „Ние няма да поемем отговорността да завършим процедура, която е компрометирана“, каза Пеканов и добави, че в същото време се работи денонощно, за да бъдат средствата използвани по най-добрия възможен начин и за наистина смислени цели.

Парите трябва да отидат в работни места, не в кухи проекти

По думите на Пеканов неслучайно и премиерът Росен Желязков е заявил, че средствата трябва да бъдат насочени към индустриални зони и инвестиции, които създават работни места. Това според вицепремиера е реалният смисъл на Фонда за справедлив преход - не просто разпределяне на ресурс, а изграждане на условия за устойчиво развитие в регионите, които ще бъдат най-силно засегнати от промяната в енергетиката.

„Именно там хората в региона могат да бъдат сигурни, че се изграждат условия за устойчиво развитие и по-добро бъдеще“, заключи той.

Острият сигнал от изказването на Пеканов е, че България е загубила ценно време по фонд, който трябваше да подготви въглищните региони за бъдещето. При договорени 40% и разплатени само 7,5% от средствата рискът вече не е само административен, а социален и икономически. Ако процедурите се окажат компрометирани, забавянето ще стане още по-тежко, а хората в засегнатите региони ще продължат да чакат реални работни места вместо обещания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com