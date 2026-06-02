Европейска агенция потвърди високия инвестиционен рейтинг на България

Скоуп рейтингс (Scope Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на равнище A- в местна и чуждестранна валута, а перспективата пред оценката остава стабилна. Краткосрочният рейтинг също е запазен на равнище S-1, съобщава европейската рейтингова агенция.

Решението стъпва върху по-силната политическа стабилност след парламентарните избори през април 2026 г., ниския публичен дълг и стабилните средносрочни перспективи за растеж. В същото време агенцията предупреждава за институционални слабости, демографски натиск и уязвимост към външни сътресения.

Политическата стабилност подкрепя оценката

Дългосрочният рейтинг на България е подкрепен от засилването на политическата стабилност след последните парламентарни избори, посочват от Скоуп рейтингс. Според агенцията по-стабилната политическа основа засилва приемствеността и може да ускори напредъка в ключови области, включително съдебната реформа и мерките срещу корупцията.

Особено значение се отдава на победата с абсолютно мнозинство на "Прогресивна България" на изборите през април 2026 г. От Скоуп рейтингс очакват по-ясният мандат да подобри ефективността на управлението и да даде тласък на реформи, които в миналото са се движили по-бавно.

Агенцията посочва, че новото българско правителство вероятно ще даде приоритет на съдебната реформа и антикорупционните мерки, заложени в предизборната платформа на премиера Румен Радев. Тези теми остават пряко свързани със способността на страната да укрепи институциите и да намали рисковете пред инвестиционната среда.

Друг ключов приоритет е завършването на нереализираните реформи, необходими за отблокиране на оставащите средства по Механизма за възстановяване и устойчивост. България все още трябва да изпълни мерки, свързани със последните два транша, като до 2,9 млрд. евро, или около 2,5 на сто от БВП, зависят от спазването на крайния срок през август 2026 г.

Дългът остава нисък, но бюджетът вече се влошава

Ниската публична задлъжнялост остава един от най-силните фактори в подкрепа на рейтинга. Общият държавен дълг на България е 29,9 на сто от БВП в края на 2025 г., което е ниско равнище в сравнение с други страни от региона и дава фискално пространство въпреки влошаването на бюджетните показатели.

Скоуп рейтингс отчита, че фискалните буфери остават солидни, макар и отслабени през последния период. Изпълнението на бюджета се е влошило през последните години основно заради растящите разходи, включително значителното увеличение на заплатите и пенсиите в публичния сектор, както и по-високите разходи за отбрана.

Дефицитът на сектор "Държавно управление" се е увеличил до 3,5 на сто от БВП през 2025 г. при 3 на сто година по-рано. На този фон агенцията очаква новото правителство да се фокусира върху фискална консолидация, за да ограничи натиска върху публичните финанси.

Рисковете за рефинансиране на задълженията са оценени като стабилни. Това се обяснява със умерените брутни финансови нужди, значителните фискални резерви и благоприятния дългов профил на страната, включително среден падеж над осем години и незначителна експозиция към лихвени и валутни рискове.

Растежът има опора, но слабостите остават

Средносрочните перспективи за растеж също подкрепят рейтинга. Според Скоуп рейтингс те се опират на силно вътрешно търсене и приток на европейско финансиране. Именно средствата от ЕС остават важен буфер за икономиката, особено при необходимост от инвестиции, модернизация и завършване на ключови реформи.

Картината обаче не е без рискове. Агенцията откроява продължаваща управленска и институционална слабост, включително проблеми с върховенството на закона, корупцията и ограничения административен капацитет. Тези фактори могат да забавят реформите и да намалят ефективността на публичните политики.

Като отделен риск са посочени неблагоприятните демографски тенденции и намаляващата работна сила. Те оказват натиск върху потенциала за растеж в средносрочен план и поставят България пред структурен проблем, който не може да бъде решен само чрез фискална дисциплина или европейско финансиране.

Скоуп рейтингс подчертава и уязвимостта към външни сътресения. Причините са по-ниските доходи, малкият размер на икономиката и високата степен на търговска отвореност. Това означава, че международни кризи, спад в търсенето или геополитическо напрежение могат да се прехвърлят сравнително бързо върху българската икономика.

Европейският диалог остава важен за финансирането

Въпреки сигналите за по-конструктивна позиция спрямо Русия Скоуп рейтингс очаква България да продължи сътрудничеството си с европейските институции. Според агенцията страната има силни стимули да запази финансирането и да поддържа политическия диалог с ЕС.

Този елемент е особено важен заради оставащите средства по Механизма за възстановяване и устойчивост. Ако реформите бъдат изпълнени в срок, България може да получи значителен ресурс, който да подкрепи инвестициите и растежа. Ако процесът се забави, част от положителните очаквания в рейтинговата оценка може да бъде поставена под натиск.

През юли 2025 г. Скоуп рейтингс повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България до A- от BBB+ в местна и чуждестранна валута. Тогава Министерството на финансите съобщи, че страната за първи път получава рейтинг от високия инвестиционен клас.

Скоуп рейтингс е част от Скоуп груп - европейска компания със седалище в Берлин, която предоставя независими рейтинги, анализи и оценки на риска за различни видове активи. Тя е създадена като европейска алтернатива на американските рейтингови агенции Мудис, Стандарт енд Пуърс и Фич рейтингс.

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