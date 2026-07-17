Чуждите милиарди заляха България в невиждан исторически скок

Българската икономика преживява истински катарзис и буквално прегрява от приток на свежи чуждестранни капитали, които променят бизнес картата на страната. Официалните данни на Българската народна банка за първите пет месеца от годината взривиха публичното пространство с разкритието, че преките чуждестранни инвестиции са достигнали колосалните два милиарда двеста осемдесет и три милиона евро. За сравнение, през същия период на предходната година сумата беше едва малко над половин милиард евро, което означава шокиращ четирикратен ръст и невиждана финансова инжекция за родния пазар.

Големите кукловоди на капитали и тайната на реинвестираната печалба

Основният двигател зад този безпрецедентен икономически щурм се оказа невидим за масовия потребител, тъй като най-големият дял от милиардите идва по линия на реинвестираната печалба. Чуждите компании, които вече оперират на българска територия, са решили да не изнасят спечелените средства извън граница, а да ги вкарат обратно в местни заводи, технологии и разширяване на дейността си. В същото време сериозно раздвижване се забелязва и при дяловия капитал, включващ вноски на чуждестранни лица в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти, което доказва нарастващото доверие към стабилността на страната.

Кой дърпа конците и къде отиват дълговете

Анализът по държави показва кои са истинските икономически кукловоди, които наливат най-много средства в българската икономика през настоящата година. Списъкът на топ инвеститорите се оглавява безапелационно от Нидерландия, следвана плътно от Белгия и Австрия, чиито корпорации изкупуват дялове и разширяват влиянието си на Балканите. От друга страна, статистиката отчита интересна аномалия при дълговите инструменти, където нетният поток е отрицателен поради плащания по междуфирмени кредити, но това не успява да помрачи общата картина на историческия финансов триумф.