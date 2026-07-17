Рокада на върха в "Булгаргаз"

Съветът на директорите на „Булгаргаз“ избра Георги Татарски за нов изпълнителен директор на дружеството. Той поема поста от Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е официално отразено в Търговския регистър.

От данните в Търговския регистър става ясно още, че Веселина Канатова-Бучкова е избрана за председател на Съвета на директорите, а от органа са освободени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.

Съгласно вписаните обстоятелства мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен. За новоизбраните обаче е предвидено да изпълняват функциите си до провеждането на нов конкурс за ръководството на дружеството, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

Промените в управлението са част от обновяването на ръководния орган на държавното газово дружество. В заседанието, на което са взети решенията, са участвали независимите членове Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев, както и представителите на държавата Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков.

Кадровите промени в „Булгаргаз“ идват в ключов момент за компанията. В момента дружеството води разговори с турската компания „Боташ“ относно промени в дългосрочното споразумение между двете страни. Договорът беше подписан в началото на 2023 г. по време на служебното правителство на Гълъб Донев, когато министър на енергетиката беше Росен Христов, и предвижда сътрудничество за период от 13 години. Новото ръководство ще трябва да участва в процеса по предоговаряне на условията по едно от най-коментираните споразумения в енергийния сектор през последните години.