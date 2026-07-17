Обявиха най-надеждните коли втора ръка. Една марка отново е на върха

За поредна година Lexus е на върха в класацията за здрави коли на старо, съобщава moto.pl.

Марката заема четири места в челната десетка. Най-надеждният употребяван автомобил е Lexus GS от четвърто поколение, с рейтинг от 97,73 процента. Lexus RX от трето поколение зае второ място с резултат от 96,55 процента, следван от Subaru Outback от пето поколение, който постигна 96,18 процента.

Skoda и Subaru също се класираха високо. По-специално, Skoda Karoq и Skoda Yeti са сред най-високо оценените семейни SUV-ове за надеждност и практичност. Собствениците хвалят просторния интериор, разумните експлоатационни разходи и ниския процент на повреди, дори след много години употреба.

В същото време хибридните автомобили стават все по-популярни на пазара на употребявани автомобили. Четвъртото поколение на Toyota Prius и Lexus CT демонстрират, че хибридните задвижвания могат да останат издръжливи дори след много години употреба.

Prius попадна в списъка благодарение на ниския си разход на гориво, ниските разходи за поддръжка и конкурентните застрахователни цени.

10-те най-надеждни автомобила: