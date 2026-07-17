Бизнес

Обявиха най-надеждните коли втора ръка. Една марка отново е на върха

Производителят заема четири места в челната десетка

Обявиха най-надеждните коли втора ръка. Една марка отново е на върха
Снимка: Freepik
17 юли 26 | 11:15
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Григор Атанасов

За поредна година Lexus е на върха в класацията за здрави коли на старо, съобщава moto.pl.

Марката заема четири места в челната десетка. Най-надеждният употребяван автомобил е Lexus GS от четвърто поколение, с рейтинг от 97,73 процента. Lexus RX от трето поколение зае второ място с резултат от 96,55 процента, следван от Subaru Outback от пето поколение, който постигна 96,18 процента.

Skoda и Subaru също се класираха високо. По-специално, Skoda Karoq и Skoda Yeti са сред най-високо оценените семейни SUV-ове за надеждност и практичност. Собствениците хвалят просторния интериор, разумните експлоатационни разходи и ниския процент на повреди, дори след много години употреба.

В същото време хибридните автомобили стават все по-популярни на пазара на употребявани автомобили. Четвъртото поколение на Toyota Prius и Lexus CT демонстрират, че хибридните задвижвания могат да останат издръжливи дори след много години употреба.

Prius попадна в списъка благодарение на ниския си разход на гориво, ниските разходи за поддръжка и конкурентните застрахователни цени.

10-те най-надеждни автомобила:

  1. Lexus GS 4-то поколение;

  2. Lexus RX 3-то поколение;

  3. Subaru Outback 5-то поколение;

  4. Lexus RX 4-то поколение;

  5. Тойота Приус, 4-то поколение;

  6. Шкода Карок 1-во поколение;

  7. Lexus NX 1-во поколение;

  8. Lexus CT 1-во поколение;

  9. Шкода Йети 1-во поколение;

  10. Субару XV 1-во поколение.

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Автор Григор Атанасов

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