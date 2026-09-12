Mini-LED или OLED: Кой телевизор ще издържи по-дълго?
100 телевизора бяха подложени на жесток тест, който разкри как стареят най-популярните технологии
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100 телевизора бяха подложени на жесток тест, който разкри как стареят най-популярните технологии
Сериозните оплаквания относно съвременните телевизори от марката са сравнително редки
Производителят заема четири места в челната десетка
Този метод не изисква инсталиране на допълнителни програми и дава забележим ефект веднага
Най-важно за един автомобил е да бъде издръжлив
Постоянното включване води до прегряване, повреди и по-високи разходи за подмяна
Миниатюрни устройства могат да получат непрекъснато захранване без зареждане
Популярният тест демонстрира по-здрава конструкция от предишния модел
За разлика от OLED панелите, QLED не страда от „прегаряне“ на пикселите
Технология за интелигентно планиране на зареждането
Това е смартфон версията на известния като почти неразрушим Nokia 3310
Проектиран с издръжлив корпус, изработен от алуминий и 60% рециклирана пластмаса
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