Огъваха, драскаха и палиха Samsung Galaxy S26 Ultra. Колко издръжлив е?

Флагманският смартфон Galaxy S26 Ultra беше подложен на серия от популярни тестове за издръжливост, проведени от технологичния блогър JerryRigEverything. Проверките показват, че новият модел на Samsung е по-здрав от своя предшественик и се справя добре с най-често използваните тестове за устойчивост. Устройството беше проверено за надраскване, нагряване и огъване - три от най-показателните изпитания за съвременните смартфони. Резултатите показват, че конструкцията и материалите на модела са значително подобрени.

Тест за надраскване на дисплея

Един от първите тестове проверява устойчивостта на екрана на надраскване. Дисплеят започва да показва следи едва на ниво 6 по скалата на Моос, а по-дълбоки драскотини се появяват на ниво 7.

Това е резултат, който се наблюдава при повечето съвременни премиум смартфони. Според теста защитното стъкло на Galaxy S26 Ultra се оказва по-здраво в сравнение с това на предишния модел.

Изпитание с открит пламък

Блогърът провежда и т.нар. огнен тест, при който дисплеят се нагрява за няколко секунди с открит пламък. По време на нагряването екранът временно потъмнява.

След охлаждане обаче изображението се възстановява напълно. Това показва добра устойчивост на AMOLED панела при екстремни температури.

Промяна в материалите на корпуса

Особено внимание е обърнато на конструкцията на корпуса. При новото поколение Samsung се отказва от титановата рамка и преминава към подсилен алуминий.

Тази промяна наподобява стратегията на Apple, която също експериментира с различни материали при своите устройства.

Въпреки тази промяна смартфонът премина успешно теста за огъване. Дори при силен натиск корпусът не се напуква и не показва признаци на деформация.

Защитен дизайн на S Pen слота

Инженерите на Samsung са обърнали внимание и на конструкцията на слота за стилуса S Pen. Отделението е добре уплътнено от вътрешната страна на корпуса.

Това означава, че дори ако вода попадне в слота, влагата няма да проникне в самото устройство.

Репутация на издръжлив премиум смартфон

След края на тестовете JerryRigEverything отбелязва, че Galaxy S26 Ultra се представя убедително във всички основни изпитания.

Според него моделът потвърждава репутацията на Samsung за производство на устойчиви премиум устройства и може да бъде определен като един от най-здравите смартфони на пазара през 2026 г.

